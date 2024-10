Plus de Maison / Studio de fiction spatiale

© Vivek Eadara

Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

10 000 pi²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Baies vitrées, Clarus, Daikin, Eternia, Manteaux Vénitiens



Architectes principaux :



Baba Sashank, Vindhya Guduru, Anish Michael



© Vivek Eadara

Maison: Quand une maison devient-elle un foyer ? Que peut faire une maison de plus que simplement fournir un abri ? La sensation d’un espace repose-t-elle sur des éléments tangibles (meubles, décoration, etc.) ? Ou la sensation d’un espace est définie par l’intangible (lumière, volume, vent, etc) ? Ces enquêtes fondamentales sur la nature d’une maison ; la plus petite composante bâtie de toute société ; est à l’origine de ce projet particulier.

© Vivek Eadara

© Vivek Eadara

Section

Une maison peut être interprétée comme une collection de souvenirs. Les expériences font des souvenirs. Il existe toutes sortes d’architectures dans le monde avec des fonctions différentes, mais chacun retourne chez lui pour nourrir son âme ou Atma. La multiplicité des expériences créées par la conscience de la nature, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, peut être une source de cette culture.

© Vivek Eadara

Plan du rez-de-chaussée

© Vivek Eadara

Plus de maison : Une maison devrait être en constante évolution, comme la vie. Les intérieurs, par ailleurs statiques et stagnants, sont remplis d’îlots de nature, qui prospèrent grâce à l’abondance de lumière qui tombe d’en haut. Vous voyez ce vert et cette lumière de partout à l’intérieur ; lorsque vous ouvrez une fenêtre intérieure, par une porte entrouverte, vous traversez le pont le plus haut en regardant vers le bas ou comme un reflet sur le marbre ; presque comme un jeu de cache-cache. Les arbres grandissent avec vous, les ombres dansent sur les murs tout au long de la journée et vus de l’intérieur, les nuages ​​glissent sur vous.

© Vivek Eadara

Plan du 2e étage

© Vivek Eadara

La végétation interne cachée forme un microhabitat pour divers visiteurs comme les papillons et les petits oiseaux indigènes, qui voltigent autour des plantes grimpantes suspendues de la maison ; confus par le calme, au milieu du chaos poussiéreux et urbain. Les vents d’est et d’ouest soufflent à travers les ouvertures généreuses et stratégiques. Carnatique les voix chantées occasionnellement par la maîtresse de maison résonnent partout, amplifiées à l’intérieur du gros ventre creux de la maison. Le calme de l’espace oblige à choisir le calme plutôt que le chaos et la sérénité plutôt que le stress.

Évolution des sections

© Vivek Eadara

Un voile métallique recouvre le côté ouest, seule partie visible de la façade. Des jardinières stratégiquement placées embrassent cette peau et la plongent dans la verdure. Cette peau secondaire, tout en protégeant l’intérieur du soleil occidental, agit également comme une barrière d’intimité, soulageant les yeux du passant du cadre urbain chaotique, sans caractère et aride.

© Vivek Eadara

© Vivek Eadara

Espaces : La maison est surélevée pour accueillir les prestations du dessous. Les deux chambres sont situées en bord de route, ce qui amortit davantage la chaleur et le bruit entrant dans la maison. Une autre chambre d’hôtes est située sur la terrasse. À l’exception de ceux-ci, le reste des espaces, y compris la cuisine, sont tous ouvertement planifiés dans le grand volume central à triple hauteur. Le rez-de-chaussée descend en niveaux à mesure que l’on s’approche du bord de la route, créant un espace de rassemblement extérieur à double hauteur enveloppé par la façade métallique, à l’abri des regards indiscrets des passants.

© Vivek Eadara

Contexte

Matérialité: Les teintes des murs à la chaux, des plafonds en béton, des sols et des portes en marbre sont toutes choisies dans la même famille afin que les intérieurs inertes et silencieux s’intègrent harmonieusement, quels que soient les matériaux. Il n’y a pas de contraste frappant entre deux matériaux qui pourraient provoquer un problème dans le flux visuel, rendant les transitions entre les espaces plus faciles pour l’œil et l’esprit.