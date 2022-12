Plus de lits de traitement disponibles après l’ouverture d’un nouveau centre de sevrage à Kelowna

L’établissement dispose de 8 lits de traitement et de 4 suites de transition

Un nouveau centre de gestion du sevrage pour adultes a ouvert ses portes à Kelowna.

Une cérémonie d’inauguration a eu lieu mercredi (7 décembre), mais l’établissement n’acceptera pas de traitement avant la nouvelle année.

Le rez-de-chaussée comprend huit lits de traitement de sevrage tandis que le niveau supérieur abrite quatre suites de transition.

L’établissement sera doté d’un personnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et est adjacent à l’hôpital.

Le centre de traitement fonctionnera également sur une base d’auto-référence, ce qui signifie que les personnes n’ont pas besoin d’une recommandation d’un médecin pour bénéficier d’une aide au sevrage.

