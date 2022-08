Plus de ligues de la NCAA paieront équitablement les arbitres de basket-ball féminins

La NCAA a reçu des éloges l’année dernière lorsqu’elle a accepté de payer équitablement les arbitres de ses tournois de basketball masculin et féminin. Le geste ne coûte qu’environ 100 000 dollars, une infime fraction des quelque 900 millions de dollars que les réseaux paient chaque année pour diffuser March Madness.

Maintenant, alors que la NCAA examine diverses disparités entre les sports masculins et féminins, la pression augmente pour payer également les arbitres de manière égale pendant la saison régulière. Deux conférences de Division 1 ont déclaré à l’Associated Press qu’elles prévoyaient d’égaliser les salaires, et une autre l’envisage. D’autres résistent au changement, même si l’impact sur leur budget serait négligeable.

“Ceux qui (égalisent les salaires) lisent l’écriture sur le mur”, a déclaré Michael Lewis, professeur de marketing à la Goizueta Business School de l’Université Emory.

Les détails de la rémunération des arbitres de la NCAA sont étroitement surveillés, mais l’Associated Press a obtenu des données pour la saison 2021-22 qui montrent que 15 des conférences les plus importantes et les plus rentables de la NCAA ont payé aux arbitres vétérans du basketball masculin en moyenne 22% de plus par match.

Ce niveau de disparité est plus large que l’écart de rémunération entre les sexes dans l’économie américaine, où les femmes gagnent 82 cents pour chaque dollar gagné par un homme, selon le recensement de 2020. Et c’est un désavantage écrasant pour les femmes, qui représentent moins de 1 % des arbitres qui officient dans les matchs masculins.

Dawn Staley, l’entraîneur-chef des Gamecocks de l’Université de Caroline du Sud – les champions nationaux féminins – a déclaré que les arbitres du côté masculin devraient « intensifier » et plaider pour l’égalité de rémunération des arbitres féminins. “Ils ne font rien de différent,” dit-elle. “Pourquoi nos officiels devraient-ils être moins payés pour avoir pris le (juron) que nous leur donnons?”

Les personnes qui ont fourni à AP des données pour près de la moitié des 32 conférences de la division I de la NCAA ont une connaissance directe des échelles salariales, et elles l’ont fait sous couvert d’anonymat car les informations sont considérées comme privées.

La Conférence du Nord-Est présentait la plus grande disparité de rémunération par match parmi les ligues NCAA analysées par AP, les arbitres les plus expérimentés pour les matchs masculins gagnant 48% de plus. L’Atlantic-10 a payé les arbitres masculins vétérans 44% de plus, tandis que la Colonial Athletic Association les a payés 38% de plus. (Seule la Ivy League a payé les officiels vétérans de manière égale dans les données examinées par AP.)

Parmi les conférences avec des salaires inégaux contactées par AP, deux – la Pac-12 et la Conférence du Nord-Est – ont déclaré qu’elles prévoyaient d’uniformiser les règles du jeu à partir de la saison prochaine. Un troisième, la Patriot League, qui avait un écart de rémunération de 33% l’année dernière, a déclaré qu’il examinait l’équité pour les officiels dans tous les sports. “La rémunération en fait partie”, a déclaré la commissaire Jennifer Heppel.

Le Pac-12 a payé les arbitres de manière égale il y a dix ans, mais a permis à une disparité de se construire au fil du temps, selon la commissaire associée Teresa Gould. Elle a déclaré que le retour à l’égalité de rémunération était “la bonne chose à faire”.

La commissaire du NEC, Noreen Morris, a déclaré que la décision d’égaliser les salaires était facile à prendre une fois qu’elle s’est rendu compte que le basket-ball était le seul sport où il ne rémunère pas les arbitres de manière égale.

Par rapport aux sommes d’argent que ces ligues génèrent, le coût de la réduction de l’écart salarial peut sembler faible.

Par exemple, la SEC a payé les arbitres pour les matchs masculins 10 %, soit 350 $, de plus que ceux qui officiaient les matchs féminins. Au cours d’une saison, il en coûterait à la SEC quelques centaines de milliers de dollars pour les payer à parts égales – une tranche de l’accord de 3 milliards de dollars qu’elle a signé avec ESPN pour diffuser tous ses sports à partir de 2024.

Les arbitres de division 1 les plus expérimentés – pour les matchs masculins ou féminins – sont bien payés. Certains gagnent plus de 150 000 $ en une saison, arbitrant des dizaines de matchs dans plusieurs conférences. Les nouveaux arbitres gagnent beaucoup moins, complétant le revenu d’un autre emploi.

Tous les arbitres de la NCAA sont des entrepreneurs indépendants, aucun syndicat ne représentant leurs intérêts, et tous doivent couvrir leurs propres frais de voyage.

Les arbitres les plus occupés peuvent travailler cinq ou six matchs par semaine dans différentes villes, courir sur le terrain pendant 40 minutes une nuit, dormir quelques heures, puis se réveiller à 4 heures du matin pour prendre un vol vers leur prochaine destination.

Dee Kantner, une arbitre vétéran des jeux féminins qui travaille pour plusieurs conférences, trouve frustrant de devoir justifier l’égalité de rémunération.

“Si j’achète un billet d’avion et que je leur dis que je fais un match de basket féminin, ils ne me factureront pas moins”, a-t-elle déclaré.

“Est-ce que vous accordez moins d’importance au basket féminin ?” dit Kantner. “Comment rationalisons-nous encore cela?”

Plusieurs commissaires de conférence ont déclaré que les jeux masculins et féminins ne génèrent pas des revenus égaux et que le niveau de jeu n’est pas égal, et que les salaires des arbitres sont donc fixés en conséquence.

“Historiquement, nous avons traité chaque groupe d’arbitres comme un marché distinct”, a déclaré le commissaire du Big East, Val Ackerman. « Nous avons payé des tarifs qui nous permettent d’être compétitifs pour les services à notre niveau. Je pense que les ligues ont le droit d’examiner différents facteurs ici. Je ne vois pas cela comme un problème d’équité – je le vois comme un problème de marché.

Le Big East paie 22% de plus aux arbitres qui travaillent sur ses matchs masculins, et Ackerman a déclaré qu’il n’y avait pas de plan imminent pour apporter un changement.

La commissaire d’Atlantic-10, Bernadette McGlade, a déclaré que l’approche basée sur le marché lui permet d’offrir certains des tarifs par match les plus élevés de la NCAA. «Nous avons les officiels les plus expérimentés et les plus qualifiés du pays», a-t-elle déclaré.

Les arbitres vétérans officiant dans l’Atlantique-10 sont payés 3 300 $ pour les matchs masculins, contre 2 300 $ pour les matchs féminins, selon les données examinées par AP. Sept autres conférences avaient des taux par match plus élevés – et des écarts entre les sexes plus étroits – l’année dernière, selon les données.

Sur les quelque 800 arbitres qui ont arbitré le basketball féminin la saison dernière, 43 % étaient des femmes, une proportion qui est restée relativement constante au cours de la dernière décennie. Mais seulement six femmes ont arbitré des matchs masculins l’an dernier – un nombre qui a lentement augmenté au cours des dernières années.

Penny Davis, superviseur des officiels de la NCAA, a déclaré que les conférences essayaient de recruter plus de femmes pour arbitrer les matchs masculins, ce qui est une autre façon d’aider à combler l’écart de rémunération entre les sexes.

Mais Davis dit qu’elle détesterait voir encore moins de femmes arbitrer le basket féminin. “Nous ne voulons pas perdre nos meilleurs et nos plus brillants”, a-t-elle déclaré.

Il y a dix ans, les arbitres travaillant pour les tournois masculins et féminins de la NCAA étaient payés de manière égale. Mais au fur et à mesure que la rentabilité du tournoi masculin montait en flèche, son budget augmentait également, tout comme le paiement des arbitres.

McGlade et Ackerman ont félicité la NCAA pour avoir rétabli l’égalité de rémunération lors des tournois de mars. “Nous sommes conscients de ce que la NCAA a fait pour le tournoi”, a déclaré Ackerman. “Les matchs du tournoi NCAA sont plus proches mais pas entièrement une expérience d’arbitrage commune.”

Le directeur exécutif de l’Ivy League, Robin Harris, n’est pas d’accord. «Nous avons décidé il y a quelque temps que c’était la bonne chose à faire de leur payer le même montant. Ils font le même travail. »

___

AP College Football Writer Ralph D. Russo a contribué à cette histoire.

___

Doug Feinberg, Associated Press