Plus de lignes électriques ou de panneaux solaires sur les toits : la lutte pour l’avenir de l’énergie

La nation est confrontée une fois par génération à des choix sur la façon dont l’énergie doit être fournie aux maisons, aux entreprises et aux voitures électriques – des décisions qui pourraient façonner le cours du changement climatique et déterminer comment les États-Unis font face aux incendies de forêt, aux vagues de chaleur et à d’autres conditions météorologiques extrêmes au réchauffement climatique. D’un côté, les grands services publics d’électricité et le président Biden veulent construire des milliers de kilomètres de lignes électriques pour acheminer l’électricité créée par des éoliennes et des parcs solaires éloignés vers les villes et les banlieues. De l’autre, certaines organisations environnementales et groupes communautaires font pression pour investir davantage dans les panneaux solaires sur les toits, les batteries et les éoliennes locales. Une lutte politique intense se déroule à Washington et dans les capitales des États concernant les choix que les législateurs, les entreprises énergétiques et les particuliers feront au cours des prochaines années, ce qui pourrait verrouiller un système énergétique qui durera des décennies. Le fossé entre ceux qui veulent plus de lignes électriques et ceux qui réclament un système énergétique plus décentralisé a divisé l’industrie des énergies renouvelables et le mouvement environnemental. Et il a créé des partenariats de convenance entre des entreprises de combustibles fossiles et des groupes locaux luttant contre les lignes électriques. L’enjeu est la rapidité avec laquelle le pays peut passer à une énergie plus propre et l’augmentation des tarifs d’électricité.

M. Biden a obtenu 73 milliards de dollars pour des milliers de kilomètres de nouvelles lignes électriques dans une proposition d’infrastructure que lui et les sénateurs des deux parties ont acceptée en juin. Cet accord comprend la création d’une Grid Development Authority pour accélérer les approbations pour les lignes de transmission. La plupart des experts en énergie conviennent que les États-Unis doivent améliorer leurs réseaux électriques vieillissants, en particulier après que des millions de Texans ont passé des jours à geler cet hiver lorsque le système électrique de l’État a échoué. « Les choix que nous faisons aujourd’hui nous mettrons sur une voie qui, si l’histoire est un baromètre, pourrait durer de 50 à 100 ans », a déclaré Amy Myers Jaffe, directrice générale du Climate Policy Lab de l’Université Tufts. L’option soutenue par M. Biden et certaines grandes sociétés énergétiques remplacerait les centrales électriques au charbon et au gaz naturel par de grands parcs éoliens et solaires à des centaines de kilomètres des villes, ce qui nécessiterait de nombreuses nouvelles lignes électriques. Une telle intégration renforcerait le contrôle que l’industrie des services publics et Wall Street ont sur le réseau.

« Vous devez avoir un grand plan national pour vous assurer que l’électricité va de l’endroit où elle est produite à l’endroit où se trouve le besoin », a déclaré la secrétaire à l’Énergie Jennifer Granholm dans une interview. Mais de nombreux alliés libéraux de M. Biden soutiennent que les panneaux solaires, les batteries et d’autres sources d’énergie locales devraient être mis en avant car ils seraient plus résistants et pourraient être construits plus rapidement.

« Nous devons construire le système de transmission et de distribution d’électricité pour le réseau du futur et non celui du passé », a déclaré Howard Learner, directeur exécutif de l’Environmental Law & Policy Center, une organisation à but non lucratif basée à Chicago. « L’énergie solaire et le stockage sont aussi transformateurs pour le secteur de l’électricité que les services sans fil l’ont été pour le secteur des télécommunications. » Selon toute probabilité, il y aura un mélange de solutions comprenant davantage de lignes de transmission et de panneaux solaires sur le toit. La combinaison qui émergera dépendra des accords conclus au Congrès, mais aussi des escarmouches qui se dérouleront dans tout le pays. Mme Granholm a déclaré que l’administration soutenait les systèmes solaires et micro-réseaux sur les toits, des systèmes qui permettent aux villes ou aux quartiers de générer et d’utiliser leur propre électricité. M. Biden a proposé un crédit d’impôt fédéral à l’investissement pour les projets locaux de stockage d’énergie, par exemple. Mais elle a ajouté que les approches décentralisées ne seraient pas suffisantes pour atteindre l’objectif du président d’éliminer les émissions de gaz à effet de serre du secteur électrique d’ici 2035. Les foyers en tant que producteurs, pas seulement utilisateurs, d’électricité. Alors que des millions de maisons californiennes se sont éteintes lors d’une vague de chaleur l’été dernier, l’aide est venue d’une source inhabituelle : les batteries installées dans les maisons, les entreprises et les bâtiments municipaux. Ces batteries ont alimenté jusqu’à 6% de l’alimentation électrique du réseau public pendant la crise, aidant à compenser les centrales nucléaires et de gaz naturel inutilisées. Les panneaux solaires sur les toits ont généré 4 pour cent supplémentaires de l’électricité de l’État.

Ce résultat – les propriétaires et les entreprises aidant le réseau – aurait été impensable il y a une décennie. Depuis plus d’un siècle, l’électricité circule dans un seul sens : des centrales électriques aux personnes. La Californie a montré que les foyers et les entreprises n’ont pas à être des consommateurs passifs. Ils peuvent devenir des mini-centrales électriques, gagnant potentiellement autant en fournissant de l’énergie qu’ils paient pour l’électricité qu’ils tirent du réseau. Les batteries domestiques et professionnelles, qui peuvent être aussi petites qu’un grand téléviseur et aussi grosses qu’une salle de serveurs informatiques, sont chargées à partir du réseau ou de panneaux solaires sur le toit. Ils libèrent de l’énergie après le coucher du soleil ou pendant les pannes d’électricité, qui ont devenu plus fréquent ces dernières années. Certains écologistes soutiennent qu’une plus grande utilisation de l’énergie solaire et des batteries sur les toits devient de plus en plus essentielle en raison du changement climatique. Après que son équipement ait déclenché plusieurs grands incendies de forêt, Pacific Gas & Electric a commencé à couper le courant les jours chauds et venteux pour éviter les incendies. L’entreprise est sortie de la faillite l’année dernière après avoir accumulé 30 milliards de dollars de passif pour les incendies de forêt causés par son équipement, y compris les lignes de transmission. Elizabeth Ellenburg, une survivante du cancer de 87 ans à Napa, en Californie, a acheté des panneaux solaires et une batterie à Sunrun en 2019 pour faire fonctionner son réfrigérateur, son équipement d’oxygène et ses appareils électroménagers pendant les coupures de courant de PG&E, un plan qui, selon elle, a a bien fonctionné. « Habituellement, lorsque PG&E sort, ce n’est pas 24 heures – ce sont des jours », a déclaré Mme Ellenburg, une infirmière à la retraite. « Je dois avoir la capacité d’utiliser du matériel médical. Pour vivre dans ma propre maison, j’avais besoin d’une alimentation autre que celle de la compagnie d’électricité.

L’entreprise affirme travailler à l’amélioration de ses équipements. « Notre objectif est de rendre notre système de distribution et de transmission plus résistant et ignifuge », a déclaré Sumeet Singh, directeur des risques de PG&E. Mais les dépenses consacrées à la prévention des incendies par les services publics californiens ont augmenté les tarifs d’électricité, et les groupes de consommateurs affirment que la construction de plus de lignes électriques les poussera encore plus haut. Les tarifs d’électricité résidentiels moyens à l’échelle nationale ont augmenté d’environ 14 % au cours de la dernière décennie, même si la consommation moyenne d’énergie des ménages a augmenté d’un peu plus de 1 %.