Plus de lait de poule : 10 films de Noël terribles pour torturer votre famille en cette saison des Fêtes

Eh bien, le temps dehors est épouvantable… mais le feu est si délicieux… et puisque nous n’avons nulle part où aller… quel meilleur moment pourrait-il y avoir que maintenant pour faire une autre liste de films de Noël terribles ?

Faites cuire des biscuits au sucre sur le thème des fêtes, prenez votre marque préférée de “lait de poule” et préparez-vous à vous blottir sous une couverture chaude sur le canapé, car voici ma deuxième liste de 10 (techniquement 11) morceaux de charbon cinématographiques à regarder qui pourraient potentiellement gâcher la saison des fêtes pour vous et toute votre famille si vous ne faites pas attention.

* Note de l’éditeur – Les films de Noël Hallmark sont interdits d’être répertoriés dans cette colonne festive. Il y en a tout simplement trop pour passer au crible.

Mention honorable – Gumby’s Christmas Capers (1957)

Si vous cherchez quelque chose d’horrible à regarder, vous ne pouvez jamais vous tromper avec Gumby et son bon copain Pokey. Gumby’s Christmas Capers n’a pas fait partie de la liste officielle parce que c’est juste un tas de courts métrages qui ne totalisent que 30 minutes, mais les regarder tous d’affilée était encore assez douloureux pour que j’ai commencé à boire du lait de poule environ une minute plus tard.

10. Jingle jusqu’au bout 2 (2014)

En tant que grand fan de Jingle All The Way avec Arnold Schwarzenegger et Sinbad, cette “suite” avec Larry the Cable Guy est carrément irrespectueuse envers l’héritage durable de l’original ! Malgré le titre, ce n’est pas une suite, mais plutôt un remake/reboot incroyablement mauvais. L’intrigue réinventée met en scène papa contre beau-père dans une bataille totale pour acheter un jouet d’ours parlant pour leur fille. Il a fallu plus de quelques laits de poule pour aller jusqu’au bout, et je ne peux que supposer qu’il a été produit uniquement pour profiter de la réputation culte de l’original.

9. Le petit assistant du Père Noël (2015)

Ce n’est pas une liste des «pires de» sans un film de Noël mettant en vedette un lutteur professionnel. Cette fois-ci, c’est “The Miz” de la WWE qui joue un homme d’affaires qui se fait virer de son travail et est lancé dans une compétition pour devenir l’un des elfes du Père Noël. J’ai passé la majorité des 90 minutes d’exécution à avaler du lait de poule et à rouler des yeux à toutes les “blagues” qui tombaient à plat. Clairement fait pour les enfants, mais pourquoi voudriez-vous les torturer avec ce genre de crotte de renne ?

8. Le Noël de Pete (2013)

J’ai trouvé un bluray du Noël de Pete dans la poubelle et j’ai pensé que je lui donnerais une chance de voir s’il ferait partie de la liste cette année. Si vous êtes d’humeur à regarder quelque chose de fade qui déchire de manière flagrante le jour de la marmotte, ne cherchez pas plus loin que ce petit budget fait pour la télévision snoozefest sur un gars qui est obligé de revivre constamment le jour de Noël. Je pense que je me suis endormi à peu près à mi-chemin, donc je ne me souviens pas de la quantité de lait de poule que j’ai réellement bu.

7. Jack Frost (1998)

Je n’avais jamais vu Jack Frost auparavant, mais l’année dernière, il m’a été recommandé par l’un de mes collègues de Black Press (merci à Jessica Peters), alors j’ai pris la note mentale de lui donner une montre cette saison. Je ne peux pas dire que c’était terrible parce que j’ai fait tout le chemin jusqu’à la fin sans avoir besoin de lait de poule, mais le film a une histoire vraiment manipulatrice sur le plan émotionnel à propos d’un père absent qui meurt dans un accident de voiture puis revient à la vie comme un bonhomme de neige pour aider son fils traumatisé. Le bonhomme de neige a des effets spéciaux hilarants et désuets, ce qui était le point culminant du film pour moi. Donnez-lui une montre si vous êtes d’humeur à vous sentir émotionnellement attaqué cette saison de Noël, ou si vous voulez simplement montrer à vos enfants à quoi ressemblait CGI avant qu’il ne soit perfectionné.

6. Jack Frost (1997)

Encore un film de Jack Frost ! Celui-ci n’est pas pour les enfants cependant. Au lieu de cela, nous obtenons une comédie d’horreur “tellement mauvais que c’est bon” sur un tueur en série qui se transforme en un bonhomme de neige meurtrier et utilise ses nouveaux pouvoirs pour se venger. Tourné avec un budget extrêmement faible et à ne pas prendre au sérieux du tout, mais avec suffisamment de lait de poule sous la main, vous rirez tout au long de la durée d’exécution rapide de 90 minutes.

5. Jack Frost 2 : La revanche du bonhomme de neige tueur mutant (2000)

La suite de Jack Frost de 1997 est en quelque sorte encore plus petit budget que l’original et deux fois plus ridicule. Le bonhomme de neige meurtrier revient à la vie et s’en prend aux survivants du premier film qui ont décidé de partir en vacances de Noël dans les Caraïbes. Il y a eu un moment dans le film où j’ai ri si fort que je me suis accidentellement étouffé avec mon lait de poule et il est sorti par le nez à la place.

4. Jeux de rennes (2000)

Il se trouve que j’adore ce thriller policier sanglant de Noël mettant en vedette Ben Affleck et Charlize Theron, mais je serai aussi le premier à admettre que le scénario est absolument ridicule et qu’il faut un énorme acte de foi pour croire que le stupide rebondissement de l’intrigue du troisième acte pourrait effectivement arriver. Si vous vous posez la question, Affleck joue un criminel qui est libéré à Noël et est impliqué dans un vol avec Theron et son « frère ». Le lait de poule aidera à rendre l’intrigue plus facile à croire, mais vous vous demanderez toujours comment le scénariste pensait que c’était une bonne idée.

3. Home Sweet Home Alone (2021)

L’année dernière, j’ai déchiré Home Alone 3, 4 et 5, alors j’ai pensé que je pouvais aussi bien viser le sixième film de la série. Il y a un enfant britannique gâté qui est resté à la maison cette fois-ci, et un couple malchanceux, pour qui vous finissez par vous sentir désolé à la fin du film, est celui qui essaie de s’introduire pour récupérer sa propriété manquante. Le film fait un bon travail en échangeant l’histoire originale, mais c’est toujours assez fade. L’enfant est loin d’être aussi charismatique que Macauley Culkin, et le pauvre couple ne peut pas tenir une bougie aux bandits humides emblématiques, Joe Pesci et Daniel Stern. Je n’avais pas de lait de poule sous la main quand je l’ai regardé l’année dernière, ce qui a été une décision assez malheureuse de ma part.

2. Le Noël de Rudolph et Frosty en juillet (1979)

“Est-ce vraiment un film de Noël s’il se déroule en juillet ?” Pipe down, c’est ma liste et si je dis que c’est un film de Noël, c’est un film de Noël.

Cela dit, ce film d’animation en stop-motion Rankin / Bass apparemment oublié est un fouillis d’idées bizarres enchaînées pendant 95 minutes certes divertissantes.

Le nez de Rudolph cesse de briller pour une raison dont je ne me souviens pas entièrement, Frosty le bonhomme de neige et sa famille (??) reçoivent des amulettes magiques pour les empêcher de fondre afin qu’ils puissent tous profiter du 4 juillet avec tout le monde, et il y a un sorcier maléfique nommé Winterbolt qui vit dans un repaire avec des dragons respirant la neige et une équipe de traîneau composée de serpents.

Que peux tu demander de plus? J’ai vraiment apprécié, mais soyons honnêtes, tout le lait de poule que j’avais déjà consommé en était peut-être la raison.

1. Fatman (2020)

Personnellement, je pensais que Fatman était un grand film, mais je peux aussi comprendre pourquoi mon cousin Paul l’a arrêté à mi-parcours. Mel Gibson joue le rôle du Père Noël, qui, à son insu, a un “hit” lancé sur lui par un enfant riche en colère. Gibson fait un excellent Père Noël et Walton Goggins est effectivement effrayant en tant que tueur à gages qui a été embauché pour le retrouver. Cela dit, le film est définitivement une combustion lente. Il passe son temps doux à construire les personnages et il leur faut une éternité pour arriver à leur affrontement final. Vous l’aimerez ou le détesterez, il n’y a vraiment pas d’intermédiaire.

Conseil de pro, si vous buvez suffisamment de lait de poule, cela vous aidera à traverser les parties les plus lentes du film où vous vous demandez si les choses vont un jour s’améliorer.

Tyson Whitney est un fervent amateur de cinéma et rédacteur en chef de la North Island Gazette à Port Hardy.

