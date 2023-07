Plus de la moitié des vols d’Air Canada pendant le week-end de la fête du Canada ont été annulés, retardés

Air Canada a retardé ou annulé près de 2 000 vols au cours de la longue fin de semaine de la fête du Canada, laissant présager d’autres problèmes pour les passagers.

Environ la moitié de tous les voyages de la plus grande compagnie aérienne du pays – y compris son moins cher Air Canada Rouge et son partenaire régional Jazz Aviation – ont été interrompus du samedi au lundi, selon les chiffres du service de suivi FlightAware.

Les 1 965 retards et annulations de vols, touchant plus de 52 % des vols réguliers, contrastent avec les chiffres d’autres transporteurs canadiens, dont WestJet, Air Transat et Flair Airlines, qui ont enregistré des niveaux de perturbation des vols moins élevés.

Les chiffres marquent également une légère augmentation par rapport au week-end précédent, malgré une pénurie inattendue de contrôleurs de la circulation aérienne à Nav Canada qui a ralenti les déplacements pendant cette période.

Des messages et des photos de lignes sinueuses et de terminaux bombés dans les aéroports de Toronto et de Montréal sont apparus sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours, alors que les passagers exprimaient leurs frustrations concernant les décollages tardifs et le service client dans un retour aux scènes de chaos aéroportuaire post-pandémique un an il y a.

Pearson International, 14 h. Retards d’Air Canada (et quelques annulations). pic.twitter.com/lxtioZ8dhK —@ianhanomansing

Air Canada a souligné que le secteur du transport aérien est maintenant en proie à son pic estival, avec plus de 140 000 clients embarquant quotidiennement dans les avions de la compagnie aérienne.

« Notre priorité absolue est de garantir que tout le monde voyage en toute sécurité, même si cela nécessite plus de temps », a déclaré le porte-parole Peter Fitzpatrick dans un e-mail.

Tendance à la détérioration

Néanmoins, les chiffres des perturbations ont augmenté au cours des dernières semaines, a déclaré John Gradek, qui enseigne au programme de gestion de l’aviation de l’Université McGill. Les horaires de vol chargés et les pénuries d’équipage jouent un rôle en haute saison, a-t-il déclaré, car il est plus difficile de trouver un avion ou un pilote de rechange pour aider à combler un vide lorsque chaque avion vole plus.

« Il y a beaucoup de monde qui vole, les avions sont pleins et il y a très peu de fiabilité opérationnelle ou de sauvegarde opérationnelle », a déclaré Gradek.

Les chiffres des perturbations de vol ont augmenté au cours des dernières semaines, explique John Gradek, qui enseigne au programme de gestion de l’aviation de l’Université McGill. (Jacques Poitras/CBC)

« Si un avion tombe en panne, pour une raison quelconque – des problèmes mécaniques se produisent – vous devez réparer l’avion avant de partir. Donc, vous prenez automatiquement ces retards monstrueux ou vous annulez. »

Air Canada jongle avec un horaire plus « serré » après l’effondrement des revenus à l’échelle de l’industrie provoqué par les restrictions de voyage COVID-19, a ajouté Gradek, la compagnie opérant à environ 90% de sa capacité de vol pré-pandémique.

Le transporteur a fait écho à ce message, soulignant qu’il peut falloir plus de temps pour récupérer d’une clé dans les engrenages lorsqu’un système fonctionne à pleine inclinaison.

Les voyageurs sont vus à l’aéroport international Pearson de Toronto lundi. (Alex Lupul/CBC)

« Par exemple, lorsque des orages interrompent nos opérations, comme nous l’avons vu au cours du week-end récent dans le nord-est des États-Unis, nous pourrions avoir besoin de plus de temps que prévu pour mettre les avions en position pour leurs prochains vols », a déclaré Fitzpatrick.

Il a ajouté qu’Air Canada est au complet, avec plus d’employés qu’à l’été 2019, malgré moins de vols.

Savanthi Syth, analyste chez Raymond James, a déclaré dans une note du 17 mai aux investisseurs que la demande de vols « continue de se redresser … en particulier dans les voyages internationaux et commerciaux long-courriers » – des domaines sur lesquels Air Canada dépendait particulièrement. Dans ce genre d’environnement, il est logique de compter sur des horaires serrés et moins d’avions.

Lundi, les vols d’Air Canada, de Rouge et de Jazz ont enregistré des taux de ponctualité compris entre 50 et 54 % dans tout le pays, selon FlightAware, bien que le nombre soit inférieur à l’aéroport Pearson de Toronto. En revanche, WestJet a atteint 77 % à l’échelle nationale et 72 % à partir de Pearson.

Météo, variables internationales mises en cause

Plusieurs autres raisons expliquent la différence entre Air Canada et ses plus petits concurrents.

Air Canada a beaucoup plus de vols internationaux, ce qui signifie que les problèmes de l’autre côté de la frontière ou de l’océan ont un effet plus important sur la compagnie aérienne.

United Airlines, un partenaire en partage de code, a enregistré le pourcentage le plus élevé de perturbations de vol de tous les grands transporteurs américains au cours de la semaine dernière, causant également des problèmes à Air Canada.

REGARDER | Les problèmes techniques d’Air Canada causent des retards et des annulations antérieurs : Les problèmes techniques d’Air Canada causent des retards et des annulations Des centaines de passagers d’Air Canada et de Rouge ont vu leurs plans de voyage perturbés par des problèmes avec le système de communication de vol de la compagnie aérienne pour la deuxième fois ces derniers jours. Des centaines de vols ont été retardés jeudi et des dizaines d’autres ont été annulés.

Les tempêtes de ces derniers jours ont frappé le centre du Canada et le nord-est des États-Unis, affectant plus Air Canada que son rival WestJet, qui colle davantage aux cieux de l’ouest.

Pendant ce temps, Nav Canada a déclaré qu’il n’y avait eu aucun retard lié au service de navigation aérienne du pays aux aéroports Pearson ou Trudeau au cours du week-end, contrairement au précédent.

« En ce qui concerne les récents retards subis aux aéroports Pearson et Trudeau de Toronto, nous pouvons confirmer qu’ils étaient principalement dus à des orages », a déclaré la porte-parole Maryam Amini dans un courriel.

Les conditions météorologiques, la construction de pistes et d’autres travaux d’infrastructure sont « de loin la source la plus fréquente de retards, avec de nombreuses parties impliquées », des sous-traitants aux agences de sécurité et de manutention des bagages, a-t-elle déclaré.