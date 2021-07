Plus de la moitié des scientifiques admettent une inconduite dans la recherche, révèle une enquête historique auprès de plus de 6 800 participants

L’étude marquante a été menée dans le cadre de l’Enquête nationale néerlandaise sur l’intégrité de la recherche, financée par le gouvernement néerlandais.

Les scientifiques ont envoyé des questionnaires anonymes à près de 63 780 universitaires travaillant dans 22 universités et centres de recherche aux Pays-Bas. L’enquête portait sur diverses pratiques de recherche douteuses, allant d’une attention insuffisante à l’équipement et à l’utilisation d’instruments de mesure inadaptés aux citations inappropriées et aux examens injustes des manuscrits.

Au total, 6 813 personnes ont répondu à l’enquête, dont les résultats ont été publiés cette semaine sous forme de prépublication sur MetaArXiv. L’étude, qui n’a pas encore été évaluée par des pairs, a révélé que 51,3 % des participants ont admis s’être souvent engagés dans au moins une pratique de recherche douteuse.

« Nous constatons que, dans tous les domaines disciplinaires, un chercheur sur deux s’est fréquemment engagé dans au moins un [questionable research practice] au cours des trois dernières années », les auteurs ont écrit. Ils ont ajouté qu’une personne sur 12 avait déclaré avoir falsifié ou fabriqué ses recherches au moins une fois au cours de cette période.

« Être un doctorant ou un chercheur junior augmente les chances de fréquents [questionable research practice], tout comme l’identification en tant qu’homme et la recherche empirique », les auteurs ont écrit.

Gowri Gopalakrishna, responsable de l’enquête et épidémiologiste au Centre médical universitaire d’Amsterdam, a déclaré au magazine Science que la garantie de l’anonymat des personnes interrogées avait permis de recevoir des données plus véridiques.

« Cette méthode augmente l’honnêteté des réponses, » elle a dit. « Donc, nous avons de bonnes raisons de croire que notre résultat est plus proche de la réalité que celui des études précédentes. »

