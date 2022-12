Plus de la moitié des républicains de la Chambre des États-Unis ont abandonné le discours de Zelensky – médias

Au total, 127 législateurs du GOP ont choisi de snober le président ukrainien, selon un décompte de The Hill

Seuls 86 des 213 membres républicains de la Chambre des représentants des États-Unis se sont présentés pour entendre le président ukrainien Vladimir Zelensky s’adresser au Congrès à Washington mercredi, selon The Hill. Le camouflet s’est produit après que la commission des affaires étrangères de la Chambre a rejeté de justesse la proposition d’un audit de l’aide militaire et autre à l’Ukraine au début du mois.

La visite de Zelensky aux États-Unis était son premier voyage à l’étranger après que la Russie a lancé une campagne militaire dans l’État voisin fin février. Il a remercié les États-Unis pour le soutien et a demandé plus d’armes lourdes, y compris des chars et des avions.

Certains républicains, cependant, ont exigé plus de transparence de la part du gouvernement lorsqu’il s’agit d’aider l’Ukraine. “Malheureusement, ce que je n’ai pas entendu ce soir, c’est une explication claire de la destination des 50 premiers milliards de dollars que nous avons envoyés pour soutenir leurs efforts”, La membre du Congrès Lauren Boebert, qui a assisté au discours de Zelensky, a déclaré dans un message vidéo sur Twitter. Elle a dit qu’elle allait “ne supporte pas l’envoi d’argent supplémentaire pour cette guerre” jusqu’à ce qu’un audit soit terminé.

La membre du Congrès Marjorie Taylor Greene, qui a dirigé le projet de loi visant à auditer l’aide à l’Ukraine, faisait partie de ceux qui ont abandonné le discours de Zelensky. “Les contribuables américains paient littéralement pour soutenir de nombreux pays du monde entier dans l’aide étrangère, mais l’Amérique s’effondre pratiquement sous nos yeux”, Greene a tweeté mercredi. Elle a ajouté que les familles de son district étaient aux prises avec la hausse des prix des denrées alimentaires tandis que les États-Unis étaient préoccupés par l’envoi de fonds en Ukraine.

Pendant ce temps, le représentant Chip Roy a décrit le discours de Zelensky comme “plus de théâtre” utilisé par les démocrates pour convaincre les électeurs que les fonds prévus pour l’Ukraine étaient “va juste être créé par magie à partir de rien.”

Mardi, le Congrès a présenté un projet de loi de dépenses contenant plus de 44 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine. Mais les républicains ont calculé que l’argent mis de côté pour Kiev dépassait 47 milliards de dollars, selon le New York Times.

Le Pentagone a dévoilé un programme d’aide supplémentaire de 1,85 milliard de dollars pour l’Ukraine, qui comprend les systèmes de missiles de défense aérienne Patriot, des véhicules blindés et des lance-grenades, ainsi que des obus d’artillerie et de chars. La Russie a déclaré à plusieurs reprises que les armes étrangères ne changeraient pas le cours du conflit et ne feraient que causer plus de morts en Ukraine.