Plus de la moitié des pompiers de New York disent qu’ils ne prendront pas de vaccin COVID-19 lorsqu’il sera disponible dans les semaines à venir.

Une enquête menée auprès de 2053 a révélé que 55% ont répondu «non» lorsqu’on leur a demandé «obtiendrez-vous le vaccin COVID-19 de Pfizer lorsque le ministère le rendra disponible?

Le sondage a été réalisé par l’Association des pompiers en uniforme cette semaine, rapporte le New York Post. La ville de New York met en place des plans pour distribuer les vaccins COVID-19 à partir de ce mois-ci, a déclaré jeudi le maire Bill de Blasio.

Mais la désinformation sur les effets d’un vaccin et les causes originales de la pandémie de coronavirus ont contribué à l’incertitude générale de sa prise.

En août, une enquête similaire a révélé que seulement 30 pour cent des 645 travailleurs du MTA interrogés ont déclaré qu’ils seraient définitivement disposés à se faire vacciner; 38% étaient incertains, 32% ont dit qu’ils ne le prendraient pas.

Le FDNY a déjà déclaré que le vaccin ne serait pas obligatoire; les travailleurs de l’hôpital public de la ville 11 n’auront pas non plus à prendre la photo. Et une pétition intitulée NY Teachers Against Vaccine Mandates for Educators a déjà été signée par plus de 10 000 personnes.

Plus de 24 000 personnes sont mortes du virus dans la ville; dans tout l’état, le taux de positivité a atteint 5% samedi.

Plus de la moitié des pompiers de New York disent qu’ils ne prendront pas de vaccin COVID-19 lorsqu’il sera disponible dans les semaines à venir (image en stock)

La ville de New York met en place des plans pour distribuer les vaccins COVID-19 à partir de ce mois-ci

Le président de l’Association des pompiers en uniforme, Andy Ansbro, a déclaré au Post: « Beaucoup d’entre eux ont probablement l’impression de ne pas être dans une catégorie à risque, ils sont plus jeunes, plus forts, ils l’ont peut-être déjà eu et l’ont traversé, et pensent que ce n’est pas leur problème.

« Ils sont plus familiers avec le coronavirus qu’avec le vaccin. »

Facebook a déjà annoncé cette semaine qu’il supprimerait la propagande anti-vaxx nuisible de la plate-forme de médias sociaux.

Un porte-parole de Facebook a déclaré: « Nous appliquons notre politique pour supprimer les informations erronées sur le virus qui pourraient entraîner des dommages physiques imminents.

«Cela pourrait inclure de fausses déclarations sur la sécurité, l’efficacité, les ingrédients ou les effets secondaires des vaccins.

«Par exemple, nous supprimerons les fausses allégations selon lesquelles les vaccins Covid-19 contiennent des micropuces ou tout autre élément qui ne figure pas sur la liste officielle des ingrédients des vaccins.

« Nous supprimerons également les théories du complot sur les vaccins Covid-19 que nous savons aujourd’hui être fausses, comme des populations spécifiques sont utilisées sans leur consentement pour tester la sécurité du vaccin. »

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré mercredi qu’il espérait recevoir 170000 doses de vaccin COVID-19 de Pfizer le 15 décembre, avec des expéditions de vaccins supplémentaires de Pfizer et Moderna dans les semaines.

Les travailleurs de la santé, les résidents et les travailleurs des maisons de soins infirmiers seront prioritaires dans la première vague de vaccinations, a déclaré Cuomo.

Le maire de Blasio a déclaré: « Nous travaillons en étroite collaboration avec l’État de New York sur un plan de distribution avec un accent important sur ceux qui ont le plus grand besoin et ont besoin de se faire vacciner dans les premiers efforts. »

Les administrations des produits alimentaires et pharmaceutiques et les Centers for Disease Control and Prevention recommandent aux gens de se faire vacciner.

«Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les vaccins ont réduit les maladies infectieuses évitables à un niveau historiquement bas et aujourd’hui, peu de gens subissent les effets dévastateurs de la rougeole, de la coqueluche et d’autres maladies», a écrit la FDA.

Le CDC a ajouté: « Les vaccins peuvent prévenir les maladies infectieuses qui ont tué ou blessé de nombreux nourrissons, enfants et adultes. »

Le Dr Anthony Fauci a déclaré: « Une personne non âgée en bonne santé, sans conditions sous-jacentes reconnaissables, commencera probablement fin mars, début avril. Une fois que vous arrivez en avril, probablement à fond avec ces personnes.