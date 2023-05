Plus de la moitié des plus grands lacs et réservoirs du monde s’assèchent, selon une étude

Plus de la moitié des plus grands lacs et réservoirs du monde s’épuisent et mettent en péril la future sécurité de l’eau de l’humanité, le changement climatique et la consommation non durable étant les principaux coupables, selon une étude jeudi.

« Les lacs sont en difficulté à l’échelle mondiale, et cela a des implications très larges », a déclaré Balaji Rajagopalan, professeur à l’Université du Colorado à Boulder et co-auteur du papierparu dans Science, a déclaré à l’AFP. « Il a vraiment attiré notre attention sur le fait que 25% de la population mondiale vit dans un bassin lacustre qui connaît une tendance à la baisse », a-t-il poursuivi, ce qui signifie que quelque deux milliards de personnes sont touchées par les découvertes. Contrairement aux rivières, qui ont eu tendance à attirer l’attention des scientifiques, les lacs ne sont pas bien surveillés, malgré leur importance cruciale pour la sécurité de l’eau, a déclaré Rajagopalan. Mais des catastrophes environnementales très médiatisées dans de grands plans d’eau comme la mer Caspienne et la mer d’Aral ont signalé aux chercheurs une crise plus large. Pour étudier la question de manière systématique, l’équipe, qui comprenait des scientifiques des États-Unis, de France et d’Arabie saoudite, a examiné les 1 972 plus grands lacs et réservoirs de la Terre, en utilisant des observations de satellites de 1992 à 2020. Ils se sont concentrés sur de plus grands plans d’eau douce en raison de la meilleure précision des satellites à plus grande échelle, ainsi que de leur importance pour les humains et la faune. 17 Lac Meads perdu Leur ensemble de données a fusionné des images de Landsatle programme d’observation de la Terre le plus ancien, avec la hauteur de la surface de l’eau acquise par des altimètres satellites, pour déterminer comment le volume du lac a varié sur près de 30 ans. Les résultats : 53 % des lacs et des réservoirs ont vu leur stockage d’eau diminuer, à un rythme d’environ 22 gigatonnes par an. Sur toute la période étudiée, 603 kilomètres cubes d’eau (145 miles cubes) ont été perdus, soit 17 fois l’eau du lac Mead, le plus grand réservoir des États-Unis. Pour découvrir ce qui a motivé les tendances, l’équipe a utilisé des modèles statistiques intégrant les tendances climatiques et hydrologiques pour démêler les facteurs naturels et anthropiques. Pour les lacs naturels, une grande partie de la perte nette a été attribuée au réchauffement climatique ainsi qu’à la consommation humaine d’eau. L’augmentation des températures due au changement climatique entraîne l’évaporation, mais peut également réduire les précipitations à certains endroits. « Le signal climatique imprègne tous les facteurs », a déclaré Rajagopalan. L’auteur principal Fangfang Yao, chercheur invité à CU Boulder, a ajouté dans un communiqué: « Beaucoup d’empreintes humaines et climatiques sur les pertes d’eau du lac étaient auparavant inconnues, comme les assèchements du lac Good-e-Zareh en Afghanistan et du lac Mar Chiquita en Argentine. Pertes dans les régions humides aussi Un aspect surprenant était que les lacs dans les régions humides et sèches du monde perdaient du volume, ce qui suggère que le paradigme « sec devient plus sec, humide devient plus humide » qui est fréquemment utilisé pour résumer la façon dont le changement climatique affecte les régions, ne tient pas toujours. Des pertes ont été constatées dans les lacs tropicaux humides de l’Amazonie ainsi que dans les lacs arctiques, démontrant une tendance plus largement répandue que prévu. L’accumulation de sédimentation a été imputée à la perte de stockage dans les réservoirs de séchage. Mais bien que la plupart des lacs du monde s’amenuisent, près d’un quart ont connu une augmentation significative de leur stockage d’eau. Celles-ci incluaient le plateau tibétain, « où le recul des glaciers et la fonte du pergélisol ont partiellement entraîné l’expansion des lacs alpins », indique le journal. Hilary Dugan, une scientifique qui étudie les systèmes d’eau douce à l’Université du Wisconsin-Madison et qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré à l’AFP que la recherche a fait progresser la compréhension scientifique de la variabilité du volume des lacs, qui est « d’une importance capitale ». Il est « unique en ce qu’il se concentre sur des lacs spécifiques et rapporte la quantité d’eau en volume », a-t-elle déclaré. Mais elle a ajouté: « Il est important de garder à l’esprit que de nombreux approvisionnements en eau proviennent de petits lacs et réservoirs », et que les recherches futures devraient également en tenir compte. À l’échelle mondiale, les lacs et les réservoirs d’eau douce stockent 87 % de l’eau douce liquide de la planète, ce qui souligne l’urgence de nouvelles stratégies de consommation durable et d’atténuation du changement climatique. « Si une bonne partie des lacs d’eau douce s’assèchent, alors vous allez voir l’impact venir à vous d’une manière ou d’une autre, sinon maintenant dans un avenir pas trop lointain », a déclaré Rajagopalan. « Il nous incombe donc à tous d’être de bons intendants. » (AFP)

