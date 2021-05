Plus de la moitié des personnes vivant dans les démocraties estiment que leurs libertés ont été trop restreintes pendant la pandémie de Covid-19

L’étude, menée par l’Alliance of Democracies Foundation et la société de suivi de marque Latana, publiée mercredi, a affirmé que dans les pays démocratiques, les citoyens sont devenus moins satisfaits de la réponse de leur gouvernement à la pandémie au cours de l’année écoulée.

Sondant plus de 53000 personnes dans 53 démocraties, l’enquête montre que, si 70% des personnes étaient satisfaites de la réponse de leur gouvernement au printemps 2020, la satisfaction était tombée à 51% au printemps 2021.

La crainte que les gouvernements en fassent trop pour limiter les libertés personnelles a également augmenté, 53% d’entre eux affirmant que leurs libertés avaient été trop restreintes au printemps 2021, contre 45% au printemps 2020.

«Nous devons maintenant sortir de la pandémie de Covid-19 en offrant plus de démocratie et de liberté aux personnes qui veulent voir leur pays devenir plus démocratique», a déclaré Anders Fogh Rasmussen, président de l’Alliance of Democracies Foundation.

L’enquête, qui examine également d’autres questions pertinentes pour de nombreux pays démocratiques, suggère que les gens pensent que l’inégalité économique est la plus grande menace pour la démocratie. L’ingérence étrangère était considérée comme une menace moindre, près de la moitié étant préoccupée par l’impact de l’ingérence américaine sur leur démocratie.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!