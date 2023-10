Plus de la moitié des personnes ne font pas confiance au NHS pour fournir un traitement contre le cancer en temps opportun – sondage | Actualités politiques

Plus de la moitié des personnes ne croient pas qu’elles recevront un traitement rapide dans le cadre du NHS si elles recevaient un diagnostic de cancer, selon un sondage.

Le sondage, réalisé par Savanta pour le parti libéral-démocrate, a également montré que les gens ignorent les grains de beauté qu’ils pensent cancéreux et tentent même de les éliminer eux-mêmes parce qu’ils pensent qu’il faudra trop de temps pour consulter un médecin généraliste.

Le leader libéral-démocrate, Sir Ed Davey, a déclaré que les résultats montrent que les conservateurs ont « brisé la confiance des gens » dans les services locaux.

Politics Live : les prisons seront à « quelques semaines ou jours » d’être pleines

Savanta a demandé à 2 185 personnes dans quelle mesure elles étaient sûres qu’elles seraient vues dans un délai de deux mois si elles étaient orientées vers un spécialiste en cas de suspicion de cancer.

Quelque 40 % ont déclaré qu’ils étaient sûrs de le faire, mais 52 % n’étaient pas sûrs et environ 9 % ne savaient pas.

Il a également été demandé aux personnes concernées lesquelles des mesures suivantes, le cas échéant, elles avaient fait parce qu’elles pensaient que cela prendrait trop de temps pour être vue par un médecin généraliste.

Quelque 21 % ont déclaré avoir appelé le NHS 111, 13 % avaient complètement ignoré une grosseur ou un grain de beauté suspect, 11 % avaient auto-diagnostiqué une grosseur ou un grain de beauté en utilisant Internet et 8 % s’étaient adressés directement à A et E avec une grosseur ou un grain de beauté. on pensait que cela pourrait être cancéreux.

Environ 8 % ont payé pour un traitement privé pour inspecter une bosse ou un grain de beauté et 7 % ont tenté de retirer un grain de beauté sur eux-mêmes ou sur quelqu’un d’autre.

Sir Ed a déclaré : « Il est choquant de voir à quel point la confiance des gens dans leurs services de santé locaux a été brisée par ce gouvernement conservateur – au point que les gens mettent désormais leur propre santé en danger en ignorant les symptômes possibles du cancer.

« Un diagnostic et un traitement précoces du cancer sont essentiels pour améliorer la survie d’une personne, mais ces statistiques montrent que certaines personnes ont perdu confiance dans leur capacité à l’obtenir. »

En savoir plus:

Le RCN appelle à un « changement de culture » pour que le plan travailliste d’heures supplémentaires du NHS fonctionne

La plupart des gens « ne peuvent pas identifier » les symptômes les moins connus du cancer du sein

Sir Ed a promis de introduire une garantie pour les patients atteints de cancer de commencer le traitement dans un délai de deux mois si son parti détient la balance du pouvoir après les prochaines élections générales.

Il a déjà raconté comment il avait perdu ses deux parents très jeune à cause d’un cancer.

Les libéraux-démocrates cherchent à réaliser des gains majeurs lors des prochaines élections et ont en ligne de mire environ 80 sièges « du mur bleu », là où ils sont arrivés deuxièmes derrière les conservateurs en 2019.

Ils se sont concentrés sur le NHS dans le cadre de plans visant à séduire les conservateurs dans les zones rurales.

Le Premier ministre Rishi Sunak a fait de la réduction des listes d’attente l’une de ses cinq priorités clés du gouvernement.

Mais le nombre de personnes en Angleterre attendant de commencer un traitement hospitalier de routine a continué à atteindre un niveau record.

Fin août, on estime que 7,75 millions de personnes attendaient de pouvoir commencer un traitement, selon les derniers chiffres. contre 7,68 millions en juillet.

Les données ont montré que tous les objectifs en matière de temps d’attente pour le cancer n’avaient pas été atteints.