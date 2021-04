S’adressant aux journalistes vendredi, Myron Nicolatos, qui a présidé l’enquête, a déclaré que le rapport intérimaire avait été remis au procureur général Giorgos Savvides, notant que les actions du gouvernement avaient été jugées illégales dans plus de la moitié des cas.

«Notre rapport intérimaire donne des données statistiques sur les naturalisations illégales – celles qui, selon le comité, ont été délivrées en dépassant les limites de la loi – et ce sont 51,81% du total», Nicolatos a déclaré, ajoutant qu’un certain nombre d’autres émissions présentaient des lacunes.

Nicolatos, qui était président de la Cour suprême jusqu’à sa retraite en 2020, a déclaré qu’en « dizaines » des cas, la commission a recommandé l’annulation de la citoyenneté. «Le rapport intérimaire note d’éventuelles responsabilités pénales, disciplinaires ou administratives qui feront l’objet d’une enquête de la part des autorités compétentes.» il ajouta.

Plus de 3000 personnes ont investi au moins 2 millions d’euros (2,4 millions de dollars) en échange de passeports chypriotes entre 2013 et 2019, le programme se révélant particulièrement populaire auprès des Russes, des Ukrainiens, des Chinois et des Cambodgiens.

Savvides a déclaré que les formulaires expurgés des rapports intérimaire et final seraient publiés.

En octobre, l’UE a entamé une action en justice contre les gouvernements de Chypre et de Malte pour leur soi-disant «Passeport doré» régimes. Dans un communiqué, la Commission européenne a fait part de ses préoccupations concernant les programmes, déclarant que la vente de la citoyenneté « N’est pas compatible avec le principe de coopération sincère » et «Sape l’essence de la citoyenneté européenne.»

En août 2020, une enquête d’Al Jazeera a révélé que certaines personnes qui avaient demandé la citoyenneté dans le cadre du « Programme d’investissement chypriote » faisaient l’objet de sanctions internationales, d’une enquête pénale ou purgeaient des peines de prison. Cette révélation a provoqué plusieurs démissions très médiatisées au parlement chypriote.

Le programme, qui a été abandonné en 2020, aurait rapporté au gouvernement plus de 7 milliards d’euros.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!