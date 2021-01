Plus de la moitié des nations du monde n’ont pas réussi à soumettre des ambitions d’économie climatique

Plus de la moitié des pays du monde n’ont pas soumis à la fin de l’année des engagements revalorisés pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, traînant en retard sur le calendrier des ambitions climatiques accélérées défini dans l’Accord de Paris.

Presque tous les pays de la planète ont signé l’accord de Paris de 2015, qui appelle à plafonner le réchauffement climatique à «bien en dessous» de deux degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, et à 1,5 ° C si possible.

La première série de soi-disant «contributions déterminées au niveau national» (NDC), si elle était remplie, verrait toujours la Terre devenir plus chaude de 3C, mais les nations se sont engagées à intensifier leurs réductions d’émissions, avec des plans révisés tous les cinq ans.

À l’approche de la date limite du 31 décembre 2020, plusieurs grands émetteurs ont déclaré qu’ils atteindraient une production nette zéro ce siècle, mais de nombreux pays ont laissé passer la fin de l’année sans publier les détails de leurs objectifs à court terme renouvelés.

La plupart des promesses de NDC courent jusqu’en 2030, quelques-unes – y compris celle des États-Unis – se terminant en 2025.

Au 1er janvier, seuls 70 pays sur près de 200 avaient déposé des engagements mis à jour, selon les Nations Unies, certains pays attribuant les retards au Covid-19 pandémie.

Les défenseurs du climat sont particulièrement impatients de voir les derniers plans de la Chine, le plus grand émetteur du monde.

Le président Xi Jinping a présenté l’année dernière de nouvelles ambitions pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2060. Mais le pays n’a pas encore officiellement soumis de propositions.

Une autre omission notable est le deuxième plus grand émetteur du monde, les États-Unis, qui a été retiré de l’Accord de Paris par Donald Trump.

Le nouveau président élu Joe Biden a cependant promis la neutralité carbone d’ici 2050 et un retour aux engagements de Paris.

L’ONU a estimé que les émissions doivent être réduites de 7,6 pour cent par an dans les dix ans à l’horizon 2030 si l’on veut espérer limiter le chauffage à 1,5 ° C.

La surface de la Terre s’est déjà réchauffée de près de 1,2 ° C en moyenne, intensifiant les conditions météorologiques extrêmes et les rendant plus meurtrières.

Dans son message du nouvel an, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que la construction d’une coalition mondiale pour des émissions nettes nulles d’ici le milieu du siècle serait « l’ambition centrale » de l’organisme mondial en 2021.

«Chaque gouvernement, ville, entreprise et individu peut jouer un rôle dans la réalisation de cette vision», a-t-il déclaré.

Selon l’évaluation la plus récente de Climate Action Tracker, les 49 États qui avaient soumis leurs nouvelles propositions à la mi-décembre – qui comprenaient alors l’Union européenne à 27 pays – ne représentaient que 23,7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Depuis cette évaluation, 20 autres États ont déposé leurs plans, y compris de grandes économies telles que la Corée du Sud et l’Argentine.

Mais les engagements révisés ne sont pas nécessairement des engagements accrus.

Selon Climate Action Tracker, le Brésil, le Japon, la Russie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et le Vietnam ont soumis des plans actualisés qui ne sont pas plus ambitieux que leurs engagements initiaux.

Même parmi les nations qui ont amélioré leurs engagements antérieurs, les experts ont mis en garde contre le manque d’ambition.

L’UE a renforcé son objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici 2030, contre 40%.

Mais cela ne sera toujours pas suffisant pour atteindre les objectifs climatiques de Paris, selon le CAT.

Les CDN qui ont été soumis à temps seront soumis à l’examen de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, qui évaluera les progrès le 21 février.

L’image ne peut devenir plus claire que plus tard dans l’année, lors d’une importante réunion de l’ONU sur le climat à Glasgow qui a été reportée à novembre.

David Waskow, directeur international du climat au World Resources Institute, a déclaré qu’il y avait eu des « progrès importants » sur l’action climatique ces dernières semaines, en particulier avec les objectifs 2030 améliorés de la Grande-Bretagne et de l’UE.

Mais il reste encore beaucoup à faire en 2021.

« Un certain nombre de grands émetteurs doivent encore se montrer plus ambitieux, en particulier pour donner suite à leurs engagements de zéro net avec des objectifs 2030 qui correspondent à leur vision à long terme. Cette année sera un test critique. »