PLUS de la moitié des jeunes passent la majeure partie de leur temps libre dans leur chambre, révèle une enquête.

Un peu plus d’un sur dix passe son temps libre avec des amis.

Plus de la moitié des jeunes passent la majeure partie de leur temps libre dans leur chambre, révèlent des chiffres inquiétants Crédit : Getty

La croissance inquiétante d’une génération isolée s’est accélérée depuis la pandémie selon une étude majeure sur la vie sociale des 11 à 18 ans.

Dans le sondage de 5 078 pour l’association caritative pour les jeunes OnSide, près de quatre sur cinq (77 %) passent la majeure partie de leur temps libre à la maison, dont un peu plus de la moitié (51 %) dans leur chambre.

Les jeunes ont également du mal à socialiser loin des écrans avec 73% collés à des plateformes telles que Netflix ou YouTube.

Plus de la moitié (57%) regardent plus de contenu en streaming qu’avant le verrouillage, plus d’un tiers (37%) jouent davantage et 32% regardent plus la télévision.

OnSide gère des centres de jeunesse dans des quartiers défavorisés.

La directrice générale Kathryn Morley a déclaré: “Nous ne pouvons pas regarder toute une génération somnambule dans l’isolement.”