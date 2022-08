Plus de la moitié des jeunes Britanniques veulent un emploi qui “fait la différence”, la médecine et l’enseignement étant parmi les meilleurs, selon une étude

PLUS de la moitié des adolescents veulent une carrière qui « fait une différence » – avec un but plus important pour eux que l’argent.

Le sondage auprès de 700 jeunes âgés de 13 à 19 ans a révélé que les carrières en médecine, en travail social et dans les industries vertes sont parmi celles qu’ils souhaitent le plus poursuivre.

Plus de la moitié des adolescents britanniques veulent une carrière qui « fait la différence », selon une étude Crédit : Getty

Mais alors que 42 % reconnaissent qu’ils pourraient gagner plus d’argent ailleurs, ils affirment que ce n’est pas leur seule motivation.

Au lieu de cela, 49 % aimeraient un emploi qui implique la durabilité et la protection de la planète, comme travailler avec des véhicules électriques ou des pompes à chaleur.

Et 48 % admirent les personnes qui ont les compétences nécessaires pour faire un travail qui aide les gens à vivre de manière plus durable.

S’assurer que la carrière qu’ils ont choisie est “à l’épreuve du futur” est également important pour 52 % des adolescents, avec des rôles dans les soins de santé, le développement de logiciels et les énergies renouvelables parmi ceux qui cochent cette case.

Liam Fairhurst, un apprenti chez British Gas, qui a commandé la recherche, a déclaré : « C’est fascinant d’apprendre que l’argent n’est pas toujours le principal facteur de motivation pour la génération d’adolescents d’aujourd’hui – et je peux dire en toute honnêteté que je tire tellement plus de mon travail. que ça.

“Nous nous mettons au travail avec une technologie renouvelable de pointe qui va faire une réelle différence dans la façon dont les gens vivent leur vie – et qui apportera une contribution importante à nos objectifs nationaux de zéro net.”

L’étude a également révélé que 47% des personnes interrogées ont déclaré que leurs amis partageaient leur point de vue sur l’importance de faire une différence dans leur carrière.

Bien que 48% pensent que les personnes de leur âge sont trop axées sur l’argent lorsqu’il s’agit de choisir une ligne de travail.

L’adolescent moyen a déclaré qu’il savait quel cheminement de carrière il voulait suivre au cours des trois dernières années, la famille étant le plus grand facteur d’influence (49 %).

La recherche OnePoll a également révélé que 38% des adolescents pensent que leurs attitudes envers la vie quotidienne se traduisent par leur choix de carrière.

Plus d’un cinquième (23 %) envisagent d’explorer les possibilités d’apprentissage pour atteindre leurs objectifs, plutôt que d’aller à l’université – citant le coût (71 %), l’acquisition d’une expérience pratique (47 %) et la garantie d’un emploi (42 %). pour cent) comme principales raisons.

Il est également apparu que la moitié des adolescents pensent que leur génération est plus consciente des problèmes importants auxquels la société est confrontée que ceux qui les ont précédés.

Tandis que 45 % pensent que leur groupe d’âge sera celui qui fera changer les choses en milieu de travail.

Liam Fairhurst a ajouté: «Même après mon passage dans l’armée, cela a été une si belle expérience jusqu’à présent en tant qu’apprenti British Gas.

“Avoir un impact clé sur les foyers de nos clients et sur la façon dont ils utilisent leur énergie m’a permis de gagner en confiance et de progresser dans ma carrière.

«Nous faisons également beaucoup de travail pour aider les gens à vivre plus intelligemment et à trouver des moyens d’être plus économes en énergie.

“Entrer chez eux et leur montrer comment ils peuvent économiser de l’argent tous les jours est si important en ce moment.”