Plus de la moitié des Français soutiennent l’avertissement des généraux selon lequel la France est en train de «  DÉSINTÉGRER  », se précipitant vers la guerre civile, selon un sondage

Bien que le Premier ministre Jean Castex ait condamné cette semaine la lettre adressée au président Emmanuel Macron et que les signataires encourent désormais des sanctions disciplinaires, le sondage LCI TV réalisé par Harris Interactive suggère que les Français sont avec les 20 généraux à la retraite. Selon l’enquête, rapportée par le magazine Valeurs Actuelles, 73% sont d’accord avec l’évaluation selon laquelle le pays se «désintègre» et 84% sont d’accord pour dire que la violence augmente dans la société française.

«L’heure est grave» dit la lettre. «La France est en péril.» Les anciens généraux ont exhorté Macron et d’autres dirigeants à «Trouver le courage nécessaire pour éradiquer ces dangers», avertissant que sinon, «La guerre civile pourrait mettre fin au chaos croissant.» Les signataires ont ajouté que Macron serait responsable de milliers de morts s’il tergiversait.

La lettre a été publiée par Valeurs Actuelles le 21 avril, date du 60e anniversaire d’un coup d’État militaire manqué. La dirigeante du Rassemblement national, Marine Le Pen, candidate à l’élection présidentielle française de 2022, était d’accord avec le « Appel à l’honneur », disant que les patriotes ont le devoir de se battre pour «Salut du pays».

Le sondage a révélé que 58% des répondants «Soutenez les paroles des soldats», tandis que 49% pensent que l’armée devrait intervenir, même sans demande du gouvernement, pour rétablir l’ordre si nécessaire, comme lors des émeutes des Gilets jaunes. Environ 74% des participants ont convenu que les prétendues initiatives de lutte contre le racisme ont l’effet inverse, attaquant les symboles de la France et créant plus de division.

Seul un tiers des répondants ont déclaré que les généraux et les autres signataires de la lettre devraient être sanctionnés. Mais c’est là que le gouvernement se dirige apparemment alors que l’administration de Macron tente de repousser le sinistre avertissement. Le chef d’état-major des forces armées, le général François Lecointre, aurait déclaré jeudi que 18 militaires en service actif identifiés comme signataires de la lettre s’exposeraient à d’éventuelles sanctions disciplinaires devant un tribunal militaire supérieur.

Depuis 2015, les attentats terroristes ont fait plus de 260 morts et plus de 900 blessés en France. La dernière victime est un policier de 49 ans dont la gorge a été tranchée dans le hall d’entrée du commissariat de Rambouillet vendredi dernier.

Au-delà des incidents terroristes très médiatisés, les islamistes ont créé des ghettos où les ressortissants français sont une minorité et où la police aurait peur de marcher. Dans le sondage LCI, 86% des personnes interrogées ont déclaré que les lois nationales ne s’appliquent pas dans certaines villes.

