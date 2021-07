Plus de la moitié des émissions urbaines de gaz à effet de serre dans le monde produites par seulement 25 mégapoles, avec les métropoles asiatiques en tête de liste

L’étude, publiée lundi dans la revue Frontiers in Sustainable Cities, s’est concentrée sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les métropoles et l’efficacité des politiques historiques de réduction du carbone.

Les chercheurs, dirigés par une équipe de la School of Environmental Science and Engineering de l’Université Sun Yat-sen de Guangzhou, en Chine, ont analysé 167 villes réparties dans le monde et se trouvant à différents stades de développement.

La principale conclusion de l’étude était que seulement 25 villes représentaient 52 % du total des émissions urbaines de GES, avec un certain nombre de villes situées en Asie et notamment en Chine, comme Handan, Shanghai et Suzhou.

Il a également été noté que les villes des pays en développement et des pays développés sont des contributeurs considérables aux émissions de gaz à effet de serre, suggérant que le stade de développement n’était pas un déterminant clair des émissions.

Alors que les émissions par habitant étaient généralement plus élevées en Europe et dans les villes développées, comme Moscou ou Istanbul, l’étude a révélé que la Chine, désignée comme pays en développement, avait des niveaux d’émissions par habitant comparables à ceux des pays développés.

« Aujourd’hui, plus de 50 % de la population mondiale réside dans les villes. Les villes seraient responsables de plus de 70 % des émissions de GES, et elles partagent une grande responsabilité dans la décarbonisation de l’économie mondiale », a déclaré le co-auteur, le Dr Shaoqing Chen, de l’Université Sun Yat-sen.

Chen a déclaré qu’il était particulièrement difficile d’analyser et de comparer les données sur les émissions de gaz à effet de serre, car les méthodes de déclaration utilisées par les villes du monde entier varient considérablement.

Sur les 167 villes de l’étude, 40 ont fixé l’objectif de neutralité carbone tandis que 113 ont mis en évidence divers objectifs de réduction des émissions dans le cadre des efforts mondiaux visant à ralentir le réchauffement climatique et le changement climatique.

