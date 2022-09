Plus de la moitié des électeurs s’attendent à ce que Liz Truss soit une PM pauvre ou terrible, selon un sondage

Plus de la moitié (52%) des électeurs britanniques pensent que Liz Truss sera une mauvaise ou une mauvaise Premier ministre, avec un peu plus d’un sur 10 (12%) s’attendant à ce qu’elle soit bonne ou excellente, selon un nouveau sondage.

Et une nette majorité pense que le favori du leadership conservateur sera pire que tous les autres Premiers ministres depuis Margaret Thatcher, à l’exception de Boris Johnson.

Les résultats, dans un sondage YouGov, indiquent que Mme Truss peut s’attendre à peu ou pas de “période de lune de miel” si elle est confirmée comme successeur de M. Johnson comme prévu lundi.

Et elle peut avoir du mal à susciter l’enthousiasme des partisans de son propre parti, les électeurs conservateurs la considérant comme une rétrogradation de Johnson, 43% affirmant qu’elle sera pire et seulement 20% meilleure que le Premier ministre sortant.

Si elle gagne, elle sera confrontée à la position unique pour un Premier ministre entrant de n’avoir ni mandat issu d’une élection générale ni le soutien d’une majorité de ses députés lors d’un vote à la direction, ayant compté pour sa victoire sur le scrutin d’environ 160 000 personnes. membres conservateurs.

Seulement 2% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles s’attendaient à ce que Mme Truss soit une “grande” Premier ministre, contre 10% qui ont déclaré qu’elle serait “bonne”, 20% “moyenne”, 17% “pauvre” et 35% cent “terrible”.

Ses notes étaient comparables à celles de M. Johnson, qui est contraint de démissionner après une révolte de ses propres députés: 5% des électeurs pensaient qu’il avait été un “excellent” occupant du 10 Downing Street, 17% “bon” , 19 pour cent “moyen”, 16 pour cent “médiocre” et 39 pour cent “épouvantable”.

Dans un tête-à-tête, les électeurs étaient également répartis quant à savoir s’ils préféraient Truss à Johnson, chacun étant favorisé par 24% et 37% disant qu’ils étaient à peu près les mêmes.

Mais Mme Truss a obtenu une mauvaise note par rapport à tout autre Premier ministre des 40 dernières années.

Quarante-cinq pour cent s’attendaient à ce qu’elle soit pire que Mme Thatcher, contre 9 % qui ont dit qu’elle serait meilleure. Par rapport à John Major, Truss était considérée comme pire de 36 à 14 %, et elle devançait Tony Blair de 42 à 20, Gordon Brown de 38 à 21, David Cameron de 38 à 15 et Theresa May de 34 à 19.

Pendant ce temps, ses propositions de réductions d’impôts en réponse à la crise énergétique ont été considérées moins favorablement par les électeurs que le plan de Keir Starmer pour un gel des prix et la promesse de Rishi Sunak de paiements directs et d’un congé de TVA.

Présentés avec les plans sans que les politiciens qui les préconisent soient identifiés, seuls 47% ont déclaré que le plan de Truss était une bonne idée, contre 69% pour le leader travailliste et 62% pour l’ancien chancelier.

Seulement 13% ont déclaré avoir confiance en Mme Truss pour faire face à la crise du coût de la vie, bien derrière les 31% qui ont fait confiance à Starmer et 21% à Sunak sur la question.

Le coût de la vie était le principal problème sur lequel les électeurs estimaient que le nouveau Premier ministre devrait se concentrer, les trois quarts (74%) le citant dans leur top trois, suivi de l’économie (47%) et du changement climatique (28 pour cent). cent).

Et 77% ont déclaré que le gouvernement ne faisait pas assez pour soutenir les personnes confrontées à des factures exorbitantes pour des produits essentiels tels que le chauffage, la nourriture et le carburant.

Sur une série de questions allant de la guerre en Ukraine au Brexit, au NHS et à la gestion de l’économie, de grandes majorités ont déclaré qu’elles ne faisaient pas confiance à Mme Truss pour prendre les bonnes décisions pour le pays. Même sur son meilleur sujet de défense, ceux qui se méfient d’elle sont plus nombreux que ceux qui ont la foi par une marge de 53 à 24 %.

Les conclusions de YouGov étaient basées sur deux enquêtes, auprès de 1 708 adultes au Royaume-Uni les 24 et 25 août et de 1 651 autres les 29 et 30 août.