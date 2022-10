Plus de la moitié des électeurs pensent que Truss et Kwarteng devraient démissionner – sondage

Plus de la moitié des électeurs pensent que la première ministre Liz Truss et le chancelier Kwasi Kwarteng devraient démissionner à la suite de leur désastreux mini-budget, selon un nouveau sondage.

L’enquête pour L’indépendant a constaté que des majorités claires – y compris parmi les électeurs conservateurs – pensent que les mesures contenues dans le paquet de 45 milliards de livres sterling seront mauvaises pour l’économie britannique et mauvaises pour le niveau de vie des gens ordinaires.

Une écrasante majorité de 70 % des personnes ayant participé au sondage Savanta ComRes estimaient que la stratégie économique du gouvernement Truss favorisait les plus riches de la société, contre seulement 5 % qui pensaient qu’elle profitait principalement aux classes moyennes, 5 % aux pauvres et 12 % cent toutes les personnes actives, quel que soit leur revenu.

Même parmi les partisans conservateurs, quelque 69 % ont déclaré que les hauts revenus en bénéficieraient le plus, contre seulement 16 % qui ont déclaré que l’approche du gouvernement profiterait à toutes les tranches de revenu.

Quelque 52% des personnes interrogées ont déclaré que Mme Truss devrait démissionner en raison de sa gestion de l’économie, 28% affirmant qu’elle ne devrait pas. Même parmi les électeurs qui ont soutenu les conservateurs lors des élections de 2019, plus d’un tiers (37%) pensaient qu’elle devrait partir, contre 46% qui voulaient qu’elle reste.

Et le nombre de conservateurs souhaitant que le chancelier démissionne était plus nombreux que ceux qui ont déclaré qu’il devrait rester avec une marge de 46 à 36%. Dans l’ensemble des électeurs, 53% voulaient qu’il sorte et seulement 23% – moins d’un quart – pensaient qu’il devrait être maintenu au Trésor.

Le sondage a été effectué samedi et dimanche, avant le revirement dramatique du chancelier sur l’élément le plus impopulaire de son paquet, l’abolition du taux maximal de 45 pence d’impôt sur le revenu pour les revenus supérieurs à 150 000 £.

Dans l’ensemble, 68% des électeurs ont déclaré qu’il avait eu un effet négatif immédiat sur l’économie, 62% ont déclaré qu’il nuirait à l’économie à long terme et 67% ont déclaré qu’il nuirait au niveau de vie. Même les électeurs conservateurs y ont vu un effet négatif à court terme (avec une marge de 74-15 %) et à long terme (56-27) et nuisible au niveau de vie (62-22).

L’abolition du taux de 45p était l’élément le plus impopulaire du paquet, opposé par 57% et soutenu par seulement 21. Parmi les conservateurs, il a été opposé par une marge de 59-22.

La suppression du plafond des bonus des banquiers a également été rejetée par une marge de 57 contre 23 et de 60 contre 24 parmi les électeurs conservateurs.

Les avis étaient partagés 34 contre 34 sur la décision d’abandonner une proposition de hausse de l’impôt sur les sociétés. Mais d’autres éléments du paquet étaient populaires, avec 62% soutenant la réduction de 20p à 19p du taux de base de l’impôt sur le revenu, 59% soutenant les réductions du droit de timbre sur les achats de maisons et 52% l’annulation des 1,25 pour cent de Rishi Sunak. augmentation d’un cent des cotisations à l’assurance nationale.

Mme Truss a décrit l’abolition du taux de 45p comme “une décision prise par la chancelière”.

Mais tous les espoirs qu’elle aurait pu avoir de se distancier de la responsabilité de cette mesure calamiteuse ont été sapés par le sondage d’aujourd’hui.

Seulement 8% des personnes interrogées ont déclaré que M. Kwarteng était le seul responsable des troubles résultant du mini-budget, tandis que 14% ont nommé le Premier ministre et 53% ont déclaré que les deux devraient porter la canette.

Et il semble que les efforts répétés de Truss et de Kwarteng pour dépeindre l’instabilité financière de ces dernières semaines en raison de facteurs mondiaux, y compris l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine, aient été vains.

Seulement 13% des personnes interrogées ont déclaré que quelqu’un ou quelque chose d’autre que le Premier ministre et le chancelier devrait être blâmé.

– Savanta ComRes a interrogé 2 191 adultes en Grande-Bretagne les 1er et 2 octobre.