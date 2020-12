Plus de la moitié des écoles en Angleterre ont eu des cas de coronavirus au cours des deux premières semaines du verrouillage de novembre.

Un rapport du Bureau des statistiques nationales montre que sur 105 écoles qui ont subi des tests de masse entre le 3 et le 19 novembre, 58 ont trouvé un ou plusieurs positifs.

Le même nombre d’écoles a trouvé un cas comme trouvé multiple – 29 dans chaque catégorie (27,6 pour cent du total).

Les taux d’infection étaient les plus élevés parmi les élèves du secondaire de l’étude et les plus bas parmi le personnel des écoles primaires, selon le rapport.

Bien que les adolescents aient eu certains des taux d’infection les plus élevés du pays au cours de la deuxième vague, la fermeture d’écoles n’est plus incluse dans les verrouillages en raison des dommages à long terme que les experts craignent que cela pourrait causer aux jeunes.

L’enquête ONS a été menée auprès de 4 941 enseignants et 6 253 élèves dans 63 écoles secondaires et 43 écoles primaires.

Les deux tiers des écoles se trouvaient dans des zones où les taux de coronavirus étaient relativement élevés – les statisticiens ont déclaré que les résultats de l’enquête n’étaient pas représentatifs de l’ensemble de l’Angleterre, car le choix de zones à forte prévalence signifiait qu’il y avait un biais, probablement vers le Nord.

L’un des principaux enquêteurs de l’étude a déclaré qu’elle montrait « un nombre important d’étudiants et de membres du personnel qui fréquentaient l’école avaient une infection à coronavirus ».