Plus de la moitié des Canadiens se sentent anxieux d’appeler des étrangers, selon un sondage

Si vous êtes anxieux à l’idée de téléphoner à des inconnus, vous n’êtes pas seul. Selon un récent sondage, plus de la moitié des Canadiens partagent cette inquiétude.

Dans un sondage en ligne mené par Research Co., 53 pour cent des Canadiens ont déclaré se sentir anxieux lorsqu’ils doivent téléphoner à une personne qu’ils ne connaissent pas.

« Les deux tiers des Canadiens âgés de 18 à 34 ans (66 pour cent) redoutent une conversation téléphonique avec un inconnu », a déclaré le président de Research Co., Mario Canseco, dans un communiqué de presse. « Les proportions sont plus faibles chez leurs homologues âgés de 35 à 54 ans (55 pour cent) et de 55 ans et plus (40 pour cent). »

En ce qui concerne les messages texte et les courriels, les opinions des Canadiens restent partagées : 46 pour cent des gens croient que cette forme de communication est impersonnelle, tandis que 47 pour cent ne sont pas d’accord, selon Research Co.

En ventilant les données par région, près de la moitié (49 %) des résidents de la Saskatchewan et du Manitoba sont plus susceptibles de considérer les messages texte et les courriels comme impersonnels. Cette proportion est légèrement inférieure chez les habitants de l’Ontario (48 pour cent) et de la Colombie-Britannique (47 pour cent), et encore plus faible au Québec (44 pour cent), dans le Canada atlantique (42 pour cent) et en Alberta (41 pour cent).

Lorsqu’on a interrogé les Canadiens sur leurs sentiments à l’idée de prononcer un discours devant d’autres personnes, 43 pour cent des répondants ont déclaré qu’ils n’avaient aucune crainte de le faire. Toutefois, cette proportion tombe à 39 pour cent chez les femmes.

Le sondage montre également que les Canadiens préfèrent certains modes de communication pour certaines tâches.

Par exemple, plus du tiers des Canadiens (35 pour cent) choisiraient de téléphoner s’ils devaient poser une question à leur municipalité ou à l’hôtel de ville, tandis que 31 pour cent choisiraient d’envoyer un courriel et 22 pour cent choisiraient d’envoyer un courriel. préfèrent planifier une réunion en personne.

Quarante et un pour cent des Canadiens ont déclaré qu’ils choisiraient de passer un appel téléphonique lorsqu’ils ont une question à poser à leur banque, tandis qu’environ trois sur dix (31 pour cent) opteraient pour une rencontre en personne. Cependant, moins de Canadiens choisiraient de communiquer avec leur institution financière par courrier électronique (11 pour cent), une application (neuf pour cent) ou un message texte (sept pour cent).

Lorsqu’il s’agit de mettre fin à une relation, 77 pour cent des Canadiens croient que la meilleure façon de le faire est en personne.

Pour neuf pour cent des personnes interrogées, un SMS serait considéré comme un moyen raisonnable de rompre, cette proportion s’élevant à 13 pour cent chez les 18-34 ans, selon l’enquête.

Lorsqu’on leur demande quelle option ils préfèrent lorsqu’ils démissionnent d’un emploi, 68 pour cent des Canadiens choisissent de le faire en personne, tandis que 13 pour cent choisiraient de quitter leur poste après avoir envoyé un courriel, ce choix étant fait par 19 pour cent des Canadiens. âgés de 35 à 54 ans.

Les Canadiens continuent d’être divisés quant à leur méthode préférée pour commander des repas à domicile, avec des proportions très similaires optant pour un appel téléphonique (40 %) ou l’utilisation d’une application (38 %).



Méthodologie:



Les résultats sont basés sur une étude en ligne menée du 17 au 19 août 2023 auprès de 1 000 adultes au Canada. Les données ont été pondérées statistiquement selon les chiffres du recensement canadien selon l’âge, le sexe et la région. La marge d’erreur, qui mesure la variabilité de l’échantillon, est de +/- 3,1 points de pourcentage, dix-neuf fois sur vingt.



