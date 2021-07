Plus de LA MOITIÉ des Britanniques sont entièrement protégés contre Covid après avoir reçu les deux vaccinations alors que le verrouillage devrait être levé le 19 juillet

PLUS de la moitié des Britanniques sont désormais entièrement protégés contre Covid après avoir reçu leurs deux vaccins.

Le succès continu du déploiement de jabs de premier plan au Royaume-Uni survient alors que les restrictions de verrouillage restantes devraient être levées le «Jour de la liberté» plus tard ce mois-ci.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Plus de la moitié des Britanniques ont eu leurs deux coups Covid Crédit : LNP

Les règles de masque obligatoires devraient être supprimées Crédit : AFP

Il y a eu 287 253 vaccinations Covid rien qu’en Angleterre hier, avec 121 588 premières doses et 165 665 secondes doses, selon les statistiques du NHS.

Ces chiffres – combinés aux dernières statistiques de jab à l’échelle du Royaume-Uni, qui ont été mises à jour pour la dernière fois hier – signifient que plus de la moitié de tous les Britanniques ont eu deux vaccinations.

Au moins 33 602 136 secondes doses ont été administrées au Royaume-Uni.

Les statistiques actuelles sur le vaccin Covid à l’échelle du Royaume-Uni n’ont pas encore été officiellement publiées.

Le chiffre total peut différer car les nations déclarent parfois leurs chiffres de vaccination à des moments différents.

Cela survient alors que Sajid Javid s’est engagé à lever les restrictions restantes sur les coronavirus le 19 juillet, tout en prévoyant de faire de la Grande-Bretagne le « pays le plus ouvert d’Europe ».

Le secrétaire à la Santé a déclaré que ses principaux défis alors qu’il assume son nouveau rôle sont de savoir comment restaurer nos libertés et comment s’attaquer à l’arriéré du NHS.

Évoquant les sacrifices consentis par les Britanniques pendant la pandémie de coronavirus, il a déclaré qu’il était impossible d’éliminer complètement la maladie, nous devrons donc trouver des moyens d’y faire face.

Le secrétaire à la Santé a également exhorté tout le monde à recevoir son vaccin dès qu’on lui en a offert un, décrivant le programme de vaccination comme « la plus grande contribution que vous puissiez apporter à cet effort national ».

Écrivant dans le Mail on Sunday, il a déclaré: « Nous sommes sur la bonne voie pour le 19 juillet et nous devons être honnêtes avec les gens sur le fait que nous ne pouvons pas éliminer Covid.

« Les arguments économiques en faveur de l’ouverture sont bien connus, mais pour moi, les arguments sanitaires sont tout aussi convaincants. »

SANS MASQUE

Pendant ce temps, le ministre du Cabinet, Robert Jenrick, a déclaré aujourd’hui que les masques faciaux seront un « choix personnel » après le 19 juillet.

Il a déclaré dimanche à Trevor Phillips de Sky News: « Comme beaucoup de gens, je veux m’éloigner de ces restrictions aussi rapidement que possible et nous ne voulons pas qu’elles restent en place un jour de plus que nécessaire.

« Je pense que nous allons maintenant entrer dans une période où il n’y aura pas de restrictions légales, l’État ne vous dira pas quoi faire, mais vous voudrez exercer un certain degré de responsabilité personnelle et de jugement – différentes personnes arriver à des conclusions différentes sur des choses comme les masques, par exemple.

« Le Premier ministre donnera plus de détails sur la politique nationale concernant certaines de ces restrictions dans les prochains jours.

« Mais il y aura certainement des choses que nous devrons tous faire – il sera essentiel que chaque adulte soit complètement vacciné. »

Le port obligatoire du masque sera abandonné lorsque les restrictions de Covid seront enfin assouplies.

Boris Johnson prévoit de déchirer les lois qui obligent les gens à se couvrir le visage dans les bus et les trains, ainsi que dans les magasins et autres lieux intérieurs.

Le Premier ministre veut en faire un choix personnel plutôt qu’une obligation légale imposée par des amendes pouvant aller jusqu’à 6 400 £.

Et M. Johnson mettra fin à la nécessité de s’enregistrer en signant un formulaire ou en scannant un code lorsque vous vous rendez dans un pub ou un restaurant.

Les ministres discutent également de la possibilité de permettre aux buveurs de commander à nouveau des boissons au bar.

L’exigence de connexion par code QR pour les pubs et les restaurants devrait également être supprimée pour réduire le nombre de Britanniques contraints de s’isoler via l’application NHS Covid.

Les bulles scolaires devraient être supprimées après qu’un conseiller principal du gouvernement en matière de vaccins a déclaré qu’elles risquaient de paralyser la société et de mettre en place un verrouillage par la porte arrière.

Le déploiement de vaccins de premier plan au Royaume-Uni a réduit les décès et les hospitalisations Crédit : LNP