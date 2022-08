Plus de la moitié des Britanniques pensent que le non-paiement des factures d’énergie est “justifié” alors que la crise du coût de la vie sévit

Plus de la moitié des Britanniques (55%) pensent qu’une campagne organisée de non-paiement des factures d’énergie est justifiée si les prix explosent comme prévu cet hiver, selon un nouveau sondage.

Et près de la moitié (44%) craignent qu’il y ait des émeutes si les consommateurs ne reçoivent plus d’aide avec des factures qui devraient dépasser 3 500 £ à partir d’octobre et 4 000 £ au printemps.

Les conclusions du sondeur Savanta sont intervenues alors que l’ancien chancelier Rishi Sunak a promis “des centaines de livres de plus” aux ménages les plus vulnérables s’il devenait Premier ministre, tandis que sa rivale pour la direction conservatrice Liz Truss a refusé de s’engager à verser des paiements directs à ceux qui en avaient le plus besoin.

Le couple – impliqué dans une bataille de plus en plus vicieuse pour succéder à Boris Johnson – n’a montré aucun signe de réponse aux appels de l’ancien Premier ministre Gordon Brown et de la CBI pour se rassembler derrière un programme d’urgence d’aide immédiate.

L’expert en consommation Martin Lewis a appelé le gouvernement «zombie» à «se réveiller plus tôt» que le 5 septembre, date à laquelle le nouveau Premier ministre sera choisi par les membres du parti conservateur.

Le fondateur de Money Saving Expert a averti que les montants demandés sont “inabordables pour des millions de personnes”, ajoutant : “Les moyens de subsistance, le bien-être mental et, dans certains cas, la vie même des gens en dépendent”.

Près de 100 000 personnes ont désormais signé un engagement avec le groupe de campagne Don’t Pay UK pour annuler les prélèvements sur les factures d’énergie à partir du 1er octobre s’ils ne sont pas réduits à un niveau « abordable ».

Le sondage Savanta d’aujourd’hui pour L’indépendant ont constaté que 7 % des consommateurs déclarent avoir déjà refusé de payer la totalité de leurs factures et que 19 % envisagent de le faire.

Des chiffres similaires ont déclaré qu’ils seraient prêts à se joindre aux manifestations contre les entreprises énergétiques, tandis que 29% ont déclaré qu’ils pensaient que des troubles civils seraient justifiés dans le cadre de la volonté de changement.

Quelque 44% ont déclaré qu’ils pensaient que des émeutes étaient probables au cours des prochains mois alors que la colère grandissait face au coût croissant du gaz et de l’électricité. Mais seulement 26 % pensaient que ce serait un moyen efficace d’obtenir une aide supplémentaire.

En revanche, 50 % pensaient qu’un boycott des paiements serait efficace, contre 40 % qui pensaient qu’il ne le serait pas.

L’auteur du livre Can’t Pay, Won’t Pay – une histoire de la “charge communautaire” de Margaret Thatcher, qui a déclenché des protestations massives menant à sa chute en 1990 – a déclaré que la question pourrait être un “moment d’imposition électorale” pour le gouvernement actuel.

“Tout le monde cite l’émeute de mars 1990 et c’était assez important car cela a envoyé des ondes de choc dans tout l’establishment”, a déclaré Simon Hannah. L’indépendant. «Mais ce qui a vraiment arrêté la taxe de vote, c’est que des millions de personnes ne l’ont tout simplement pas payée, ou ne l’ont pas payée complètement.

“C’est un mélange de combustible social assez similaire, il y a beaucoup de gens qui luttent avec des prestations assez faibles ou qui n’ont pas eu d’augmentation de salaire appropriée depuis plus d’une décennie, donc je pense qu’il y a du potentiel – c’est juste qu’il vise l’énergie entreprises plutôt que le gouvernement directement, il a cette dynamique différente.

L’énergie est de loin en tête de liste des préoccupations alors que les Britanniques se préparent financièrement à un hiver difficile. Quelque 53 pour cent ont déclaré que le paiement des factures d’électricité était leur plus grande préoccupation, suivi du paiement de la nourriture (15 pour cent), du carburant (8 pour cent) et de la hausse des taux d’intérêt (7 pour cent).

Malgré l’accent mis par Mme Truss sur les réductions d’impôts plutôt que sur les paiements directs comme solution à la crise du coût de la vie, seulement 5% ont déclaré qu’une fiscalité excessive était leur plus grande inquiétude financière.

Quelque 65 % des personnes interrogées – dont 75 % des plus de 55 ans – ont déclaré avoir déjà commencé à réduire leur consommation d’énergie dans le but d’économiser de l’argent.

Près de la moitié (48%) ont déclaré qu’ils devaient réduire leurs dépenses pour d’autres produits essentiels, comme la nourriture et les vêtements, dont 49% des plus de 55 ans. 22% supplémentaires ont déclaré qu’ils envisageaient de réduire leur consommation de gaz et d’électricité et 30 pour cent d’autres éléments essentiels dans les mois à venir.

Le secrétaire du travail parallèle et des pensions du travail, Jonathan Ashworth, a déclaré qu’il y avait des preuves claires que les personnes âgées s’en sortaient par crainte d’une hausse des prix.

Il a souligné les chiffres publiés par l’Office for National Statistics la semaine dernière, qui suggéraient que 13 millions de plus de 50 ans avaient déjà réduit leur consommation de gaz et d’électricité.

Et il a dit L’indépendant que des cas émergeaient de retraités éteignant leurs réfrigérateurs pour économiser de l’argent, assis dans le noir et mangeant des sandwichs plutôt que des repas chauds afin d’éviter d’utiliser le gaz et l’électricité.

Un organisme de bienfaisance a signalé que l’offre d’un réfrigérateur-congélateur gratuit avait été refusée parce que le destinataire voulait un appareil sans congélateur car il absorberait trop d’énergie.

“La montée en flèche des factures d’énergie sera un coup de marteau écrasant pour les finances fragiles de millions de personnes âgées”, a déclaré M. Ashworth.

« Ce gouvernement a déjà durement frappé les retraités en imposant de profondes réductions en termes réels de la pension de l’État. Pendant ce temps, des milliers de plus de 50 ans contraints au chômage depuis la pandémie ont été abandonnés.

“Au lieu de promesses d’îles fantastiques qui seront payées par encore plus de coupes, nous avons besoin d’action maintenant de la part des ministres, mais au lieu de cela, ce gouvernement zombie ne fait qu’offrir encore plus de difficultés.”

M. Lewis a déclaré que l’estimation de 4 266 £ pour le plafond des prix de l’énergie en janvier, produite par les analystes de Cornwall Insight, était de 1 400 £ de plus que prévu lorsque le paquet de M. Sunak a été annoncé pour la première fois et s’élevait à 45 % de la pension de l’État.

Ce chiffre s’ajoutera à la hausse précédemment prévue pour octobre, qui a incité M. Sunak à offrir un maximum de 1 200 £ d’aide par ménage, et laissera “de nombreux démunis”, a déclaré M. Lewis.

Et il a averti que les réductions d’impôts proposées par Mme Truss – y compris l’annulation de la hausse de l’assurance nationale, la suspension des prélèvements verts sur les factures d’énergie et la suppression d’une hausse prévue de l’impôt sur les sociétés – ne seront rien de plus qu’un “plâtre collant” la solution.

“Les réductions d’impôts n’aideront pas les plus pauvres, y compris de nombreuses personnes âgées et handicapées qui ont une consommation plus élevée”, a déclaré M. Lewis. « Couper l’écoprélèvement ne serait qu’un minuscule pansement adhésif sur une plaie béante.

M. Sunak a refusé de préciser comment il ajouterait à son programme d’assistance précédent, mais a répondu “Oui” lorsqu’on lui a demandé s’il fournirait des centaines de livres de plus aux ménages les plus pauvres.

“Je veux m’assurer que les retraités et les ménages à faible revenu qui me tiennent le plus à cœur reçoivent l’aide dont ils ont besoin”, a déclaré l’ancien chancelier à ITV News.

“Je vais toujours vouloir m’assurer que ces familles ont l’esprit tranquille, en particulier celles qui bénéficient de pensions et de faibles revenus.”

Et s’exprimant avant son dernier affrontement avec Mme Truss, il a averti que ses plans de réduction d’impôts “n’apporteront aucune aide à ces personnes”.

En revanche, la ministre des Affaires étrangères – qui a déclaré la semaine dernière qu’elle ne déploierait pas de « subventions » en réponse à la crise du coût de la vie – a refusé de s’engager à verser des paiements directs aux plus nécessiteux.

“Ce sur quoi je suis clair, c’est que, dès le premier jour, je réduirai les impôts”, a-t-elle déclaré.

« Ce qui est important, c’est que nous fassions croître l’économie. Nous ne pouvons pas faire croître l’économie si nous avons les taux d’imposition les plus élevés depuis 70 ans au pays. Et je suis déterminé à changer cela.

« Je suis déterminé à défier l’orthodoxie. Et je suis déterminé à faire les choses différemment. Mais je ne vais pas écrire le budget à l’avance.

– Savanta a interrogé 2 239 adultes au Royaume-Uni les 6 et 7 août.