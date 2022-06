Plus de la moitié des Américains vivent d’un chèque de paie à l’autre au milieu de l’inflation

Avec l’inflation à son plus haut niveau en 40 ans, les travailleurs de tous les niveaux de revenu ont plus de mal à joindre les deux bouts.

En mai, 58% des Américains – environ 150 millions d’adultes – vivent d’un chèque de paie à l’autre, selon un nouveau Rapport LendingClub. C’est une légère baisse par rapport aux 61% qui ont déclaré vivre d’un chèque de paie à l’autre en avril, mais en hausse par rapport à 54% en mai 2021.

Même les plus hauts revenus disent qu’ils sont épuisés, selon le rapport. Parmi ceux qui gagnent 250 000 $ ou plus, 30 % vivent d’un chèque de paie à l’autre. (Une autre enquête récente, du cabinet de conseil Willis Towers Watson, estime que 36 % de ceux qui gagnent 100 000 $ ou plus vivent d’un chèque de paie à l’autre.)

“Les consommateurs ont connu des difficultés ces dernières années, car différents facteurs ont affecté leur mode de vie financier, et il semble y avoir peu de soulagement en vue”, a déclaré Anuj Nayar, responsable de la santé financière de LendingClub.

