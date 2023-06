Plus de la moitié des Américains veulent que Trump soit gracié – sondage

Le public est divisé sur la question de savoir si l’ancien président devrait se retirer de la course à la Maison Blanche en raison de son inculpation, selon l’enquête

Plus de la moitié des Américains pensent que l’ancien président américain Donald Trump devrait être gracié s’il est reconnu coupable et envoyé en prison pour sa mauvaise gestion présumée de documents classifiés, a révélé un sondage.

L’enquête mensuelle du Center for American Political Studies at Harvard (CAPS), le Harris Poll et HarrisX, publiée vendredi, a montré que 53% des électeurs interrogés, dont 80% de républicains, pensaient que Trump devait être gracié « dans l’intérêt de l’unité nationale ».

L’ancien président américain a été inculpé de 37 chefs d’accusation la semaine dernière, mais les Américains semblent partagés à 51% contre 49% quant à savoir si c’est une raison pour qu’il se retire de la course de l’année prochaine à la Maison Blanche.

Dans le même temps, 58% des personnes interrogées pensaient que le dossier juridique contre Trump était solide. Cette opinion est partagée par 85% des démocrates, 60% des indépendants et 30% des républicains, selon l’étude.

Si les élections avaient eu lieu maintenant, Trump aurait battu le président américain sortant Joe Biden de 45% à 39%, suggère également le sondage.

« Les Américains restent politiquement divisés à 50-50, mais à peu près 100% sont mécontents de la direction du pays, de l’économie et de leurs dirigeants politiques », Mark Penn, co-directeur du Harvard CAPS / Harris Poll l’a dit. «L’approbation de Biden est gelée malgré l’accord sur le plafond de la dette et la reprise du marché boursier; pourtant, les chiffres de Trump sont également inébranlables après une inculpation fédérale sans précédent.