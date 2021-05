Plus de la moitié des Américains préoccupés par le refus de leurs concitoyens de se faire vacciner – Sondage – RT USA News

Un nouveau sondage montre que les Américains sont trois fois plus préoccupés par le fait que les gens de leur région ne se font pas vacciner contre Covid-19 que par la disponibilité ou la distribution des vaccins.

Selon la dernière enquête de Gallup auprès de plus de 3700 adultes, 76% des personnes interrogées se disent satisfaites de la distribution globale des vaccins. Ce pourcentage est en hausse de 68% dans un sondage Gallup le mois dernier et de 34% dans les données de janvier.

La principale préoccupation des Américains semble être l’hésitation à la vaccination de la part de leurs concitoyens. Alors que plus de la moitié des adultes américains ont reçu au moins une dose d’un vaccin, 55% des personnes interrogées se disent préoccupées par le fait que les habitants de leur région choisissent de ne pas se faire vacciner. Parmi ce groupe, 28% sont « très » inquiets et 27% sont « modérément » préoccupé. Un autre 16% ont dit qu’ils sont « pas trop » inquiets, tandis que 30% ne sont pas concernés.





Décomposés par ligne de parti, plus de 80% des démocrates sont préoccupés par la vaccination d’autres membres de leur communauté, tandis que seulement 23% des républicains ont les mêmes inquiétudes.

La disponibilité des vaccins semble relativement peu préoccupante pour les gens, avec seulement 15% se déclarant préoccupés et près de la moitié des répondants (46%) déclarant ne pas être inquiets du tout.

La volonté de se faire vacciner semble également augmenter, car 75% des adultes déclarent être déjà vaccinés ou prévoient de l’être. Un quart des personnes interrogées déclarent ne pas vouloir se faire vacciner – le chiffre le plus bas que Gallup ait mesuré dans la région à ce jour.

La principale raison de l’hésitation à la vaccination est que les gens préfèrent attendre par peur, l’inoculation peut ne pas être sûre (24%), tandis que d’autres pensent que les effets sur la santé du Covid-19 ne seraient pas graves s’il était contracté (21%).

Ceux qui s’identifient comme républicains restent les moins susceptibles d’être prêts à prendre un vaccin Covid-19, 53% déclarant qu’ils en ont déjà pris un ou sont prêts à le faire, contre 69% pour les indépendants et 95% parmi les démocrates. Le sondage Gallup a une marge d’erreur de plus ou moins deux pour cent.

Alors que les restrictions sur la disponibilité des vaccins se sont assouplies et que de plus en plus de personnes sont vaccinées, l’offre a commencé à dépasser la demande, ce qui a amené certains responsables de la santé à s’inquiéter du nombre de personnes qui choisiraient simplement de ne pas se faire vacciner. CVS Health, la société mère de la chaîne de pharmacies CVS, a aidé à distribuer les vaccins et a annoncé cette semaine que la demande pour les vaccins sur leurs sites a chuté d’environ 30% au cours des derniers jours.





« Nous avons en quelque sorte dépassé la vague de personnes qui voulaient vraiment l’obtenir et qui se sont inscrites, » La PDG de CVS Health, Karen Lynch, a parlé du ralentissement du rythme.

Un rapport de CBS News a également révélé qu’au moins 22 États ne commandent pas leurs allocations complètes de vaccins en raison de la baisse de la demande.

Le président Joe Biden a déclaré que son objectif était que 70% des adultes américains aient reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19 d’ici le 4 juillet.

«Maintenant, nous allons devoir apporter le vaccin aux personnes moins désireuses», Biden a déclaré mardi. «Nous savons donc aussi qu’il y a des millions d’Américains qui ont juste besoin d’un peu d’encouragement pour se faire vacciner.»

