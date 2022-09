Plus de la moitié des Américains pensent que les États-Unis sont “sur la mauvaise voie” – sondage

La nouvelle enquête révèle également que près de 60% des électeurs ne pensent pas que Joe Biden devrait se présenter à nouveau à la présidence

Plus de 60 % des Américains pensent que leur pays est désormais « sur la mauvaise piste », une nouvelle enquête Yahoo News et YouGov le montre. Le sondage a été réalisé du 2 au 6 septembre et ses résultats ont été publiés mercredi.

Sur les 1 634 adultes américains interrogés, seuls 25 % ont déclaré que les choses aux États-Unis étaient “Généralement dirigé dans la bonne direction” alors qu’un énorme 63% a affirmé le contraire, et 12% ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs.

Même parmi les démocrates interrogés, moins de la moitié – 48 % – sont satisfaits de la façon dont les choses se passent, alors que seulement 9 % des républicains partagent cet avis.

Interrogés sur la performance de Joe Biden en tant que président, la majorité des personnes interrogées ont déclaré qu’elles désapprouvaient la façon dont il gérait les problèmes clés, tels que l’économie, la race, les armes à feu, la criminalité, le changement climatique, l’avortement et les questions liées à la santé.

La cote d’approbation générale de Biden est de 40%, tandis que 53% désapprouvent le travail qu’il fait. Seulement 22% des personnes interrogées pensent que Biden, qui aura 80 ans en novembre, devrait se présenter à nouveau à la présidence en 2024, tandis que 59% pensent qu’il ne devrait pas.

Dans un match revanche potentiel en 2024 avec l’ancien président Donald Trump, Biden mène de trois points. Si l’élection “ont eu lieu aujourd’hui», 43 % voteraient pour le titulaire, tandis que 40 % préféreraient voir l’ex-président de retour au pouvoir.

L’enquête a été menée à la suite du discours de Biden à Philadelphie, que la majorité des Américains, selon un sondage du Trafalgar Group, considérait comme un “escalade dangereuse» de rhétorique politique destinée à « inciter au conflit » aux Etats-Unis. Debout devant Independence Hall, Biden a affirmé que «l’égalité et la démocratie étaient attaquées« par Trump-dirigé »Républicains MAGA.”

Les Américains ne sont pas non plus particulièrement satisfaits du Congrès, indique le sondage YouGov. Seuls 17% approuvent le travail que font les législateurs, tandis que 60% désapprouvent.

La marge d’erreur du sondage est d’environ 2,6 %.