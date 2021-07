Plus de la moitié des adultes ont des cartes-cadeaux inutilisées. Comment utiliser cet argent

Si vous êtes comme beaucoup d’Américains, vous pourriez être assis sur une petite manne financière.

Un nouveau Sondage Bankrate.com constate que plus de la moitié des adultes – 51 % – ont actuellement des cartes-cadeaux, des bons et des crédits en magasin inutilisés. Au total, cela représente environ 15 milliards de dollars d’argent inutilisé.

La valeur moyenne par personne de ces crédits inutilisés : 116 $.

De plus, de nombreuses personnes — 73 % — n’ont pas touché à ces fonds pendant un an ou plus.

Il y a eu des progrès. L’année dernière, la valeur moyenne inutilisée par personne était de 167 $.

Pourtant, les gens devraient élaborer un plan pour utiliser ces fonds, a déclaré Ted Rossman, analyste principal du secteur chez Bankrate.com.

« Moins de valeur inutilisée, mieux c’est », a déclaré Rossman. « Je pense que beaucoup de gens les gardent trop longtemps et finissent par les perdre. »