Dans le cadre de ce plan, plus de la moitié des adultes britanniques devraient recevoir le vaccin d’ici mai, alors que le gouvernement complète les neuf principaux groupes prioritaires identifiés par le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation.

Y compris toutes les personnes âgées de 50 ans et plus ainsi que les agents de santé et de soins et les adultes souffrant de certains problèmes de santé sous-jacents, les neuf groupes comprennent environ 32 millions des 52,7 millions de plus de 18 ans du Royaume-Uni.