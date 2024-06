Plus de la moitié des adultes américains souffriront d’une maladie cardiovasculaire d’ici 2050, selon une étude

CNN

Environ 61 % des adultes américains souffriront d’une maladie cardiovasculaire d’ici 2050, prédit une nouvelle étude de l’American Heart Association. Le principal moteur de cette tendance sera le grand nombre de personnes qui souffrent ou développeront une hypertension artérielle, ce qui les rend beaucoup plus susceptibles de développer des problèmes dangereux comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

D’autres problèmes cardiovasculaires comprennent les crises cardiaques, les arythmies comme la fibrillation auriculaire ou l’a-fib, l’insuffisance cardiaque et les cardiopathies congénitales.

Malgré les innovations thérapeutiques, les maladies cardiaques restent la principale cause de mortalité chez les Américains. depuis des décennies, responsable de plus de 800 000 décès chaque année.

Dans l’étude publiée mardi, l’association prédit que 45 millions d’adultes souffriront d’une forme de maladie cardiovasculaire – hors hypertension artérielle – ou d’un accident vasculaire cérébral en 2050, contre 28 millions en 2020.

Le vieillissement de la population sera un autre facteur à l’origine de ces tendances : plus vous vieillissez, plus vous risquez d’avoir des problèmes cardiaques.

D’ici 2050, 22 % des Américains auront plus de 65 ans, alors qu’il y a 10 ans, les seniors ne représentaient que 13 % de la population. disent les études. L’âge médian aux États-Unis devrait passer de 37 ans en 2010 à 41 ans en 2050, d’autres Des études montrent.

La population américaine devient également plus diversifiée et les communautés de couleur ont tendance à avoir un nombre disproportionné de problèmes cardiaques. D’ici 2050, les personnes s’identifiant comme hispaniques représenteront environ un quart de la population américaine, contre environ 20 % aujourd’hui, et les personnes s’identifiant comme noires représenteront 14,4 % de la population du pays, contre 13,6 % aujourd’hui. Le nombre de personnes s’identifiant comme asiatiques augmentera également, passant de 6,2 % de la population à 8,6 %, selon Prédictions du recensement américain.

Les personnes qui s’identifient comme hispaniques devraient connaître la plus forte croissance démographique en matière de maladies cardiovasculaires ou d’accidents vasculaires cérébraux, selon la nouvelle recherche.

Les adultes noirs présentent désormais le plus grand nombre de facteurs de risque de maladies cardiaques, comme l’hypertension artérielle, le diabète et l’obésité, selon les recherches de l’association. Ce sont également eux qui devraient avoir le plus de problèmes avec une mauvaise alimentation et un manque de sommeil, ces deux comportements contribuent aux problèmes cardiaques.

La plus forte augmentation globale parmi les maladies cardiovasculaires le nombre de personnes victimes d’un accident vasculaire cérébral, prédit l’American Heart Association, passera de 3,9 % à 6,4 %. Cela doublerait presque le nombre de personnes victimes d’un accident vasculaire cérébral, passant de 10 millions à 20 millions d’adultes entre 2020 et 2050.

En termes de facteurs de risque, le nombre croissant de personnes souffrant d’obésité et/ou de diabète augmentera également le risque de problèmes cardiaques.

Une mauvaise alimentation, qui peut nuire à la santé cardiaque, devrait être le comportement de santé qui affectera le plus grand nombre de personnes. Le rapport suggère que près de 70 millions de jeunes adultes auront à eux seuls une mauvaise alimentation en 2050.

La nouvelle étude prévoit que le nombre de personnes souffrant d’obésité augmentera de 43,1 % à 60,6 %, touchant plus de 180 millions de personnes d’ici 2050. Le nombre de personnes atteintes de diabète augmentera de 16,3 % à 26,8 % et touchera plus de 80 millions de personnes au cours de cette période. , indique le rapport.

Le rapport propose également un examen plus approfondi de la santé cardiaque des enfants. L’étude révèle des « tendances préoccupantes » concernant les principaux facteurs de risque, notamment une augmentation prévue du nombre d’enfants souffrant d’obésité, en grande partie due au manque d’exercice et à une mauvaise alimentation. Le rapport prévoit que le nombre d’enfants obèses aux États-Unis passera de 20,6 % en 2020 à 33 % en 2050, ce qui signifie que 26 millions d’enfants seront obèses d’ici là.

Il y a un point positif pour la santé cardiaque, selon les chercheurs : le nombre de personnes ayant un taux de cholestérol élevé devrait diminuer. Ça tombe depuis des années, des études montrent, en partie à cause de la forte augmentation du nombre de personnes qui prennent des médicaments appelés statines, qui peuvent réduire la quantité de cholestérol produite dans le foie. UN Etude 2023 a découvert que plus de 92 millions d’adultes aux États-Unis – soit plus d’un tiers de la population – prenaient une statine. en 2018-19, une augmentation de 197 % par rapport à 2008-09.

« Des interventions cliniques et de santé publique sont nécessaires pour gérer, endiguer et même inverser efficacement ces tendances défavorables », ont écrit les chercheurs.

Un changement important qu’ils suggèrent est la création d’interventions cliniques et politiques spécifiquement destinées à aider les personnes de couleur, qui sont déjà touchées de manière disproportionnée par des problèmes cardiaques et qui ont tendance à avoir moins accès à des soins de santé de base abordables.

Les efforts de prévention visant à améliorer la santé de la population seraient également importants, selon les chercheurs, et permettraient aux États-Unis d’économiser des sommes d’argent considérables. Les coûts des problèmes cardiovasculaires – y compris les coûts directs des soins de santé et les pertes de productivité – devraient presque tripler pour atteindre plus de 1 800 milliards de dollars d’ici 2050.