Plus de la moitié des adolescents américains utilisent les réseaux sociaux près de cinq heures par jour, selon une enquête

Un nouveau Enquête Gallup a révélé que plus de la moitié des adolescents aux États-Unis passent en moyenne 4,8 heures sur les réseaux sociaux chaque jour. Les réponses proviennent de 1 591 personnes âgées de 13 à 19 ans, et les résultats de l’enquête montrent qu’à mesure que les adolescents grandissent, ils restent encore plus longtemps sur les réseaux sociaux.

Gallup a également interrogé les parents des enfants, leur posant des questions sur leurs pratiques parentales, leurs relations parent-enfant et leurs activités pour les jeunes, entre autres. Les résultats ont examiné les données de 6 643 parents et ont révélé que l’utilisation des médias sociaux était plus répandue chez les filles, notant que 55 % d’entre elles passaient en moyenne 5,3 heures en ligne. Parallèlement, 48 % des adolescents passent 4,4 heures sur les réseaux sociaux, avec un pic d’utilisation pour les deux sexes à 17 ans.

Le sondage a porté sur l’utilisation des médias sociaux sur YouTube, TikTok, Instagram, FacebookX – anciennement appelé Twitter – et WhatsApp. Gallup a constaté que parmi toutes les plateformes, les adolescents passent peu de temps sur WhatsApp, X et Facebook au profit de YouTube (1,9 heure), TikTok (1,5 heure) et Instagram (0,9 heure).

Questions Gallup si dépendance aux médias sociaux est un facteur contribuant au nombre d’heures que les adolescents passent chaque jour en ligne, affirmant : « Des études ont montré comment les entreprises technologiques manipulent les utilisateurs pour qu’ils passent plus de temps sur les applications grâce à leurs conceptions. » Le rapport fait référence à un article de 2022 publié dans la revue American Economic Review qui indique que 31 % des jeunes adultes sont affectés par la façon dont les sociétés de médias sociaux conçoivent les plateformes, ce qui créerait des « problèmes de maîtrise de soi » et une utilisation excessive du temps passé devant un écran.

« Les plateformes de médias sociaux génèrent des poussées de dopamine vers le cerveau pour inciter les consommateurs à revenir encore et encore », Dr Nancy Deangelis, directrice de la santé comportementale à Jefferson Santé a déclaré dans un article pour le système de santé. « Les partages, les likes et les commentaires sur ces plateformes déclenchent le centre de récompense du cerveau, ce qui entraîne un effet similaire à celui que ressentent les gens lorsqu’ils jouent ou consomment de la drogue. »

Les adolescents sont plus sensibles à ces déclencheurs, explique Deangelis, car ils accèdent aux médias sociaux au cours de leur deuxième plus grande période de développement cérébral.

« L’utilisation excessive des médias sociaux peut en fait reprogrammer le cerveau d’un jeune enfant ou d’un adolescent pour qu’il recherche constamment une gratification immédiate, conduisant à des comportements obsessionnels, compulsifs et addictifs », a déclaré DeAngelis.

Le caractère addictif de les réseaux sociaux peuvent aggraver les troubles de santé mentaleprévient-elle, notamment des symptômes d’anxiété, de dépression, de TDAH, de dysmorphie corporelle et autres.

Le Centre de toxicomaniepropriété de Recovery Worldwide, identifie les jeunes qui abusent des médias sociaux comme ayant une dépendance aux médias sociaux, affirmant qu’ils entrent dans cette catégorie s’ils passent beaucoup de temps à planifier leur utilisation ou à réfléchir aux plateformes en ligne, les utilisent pour oublier leurs problèmes, et s’ils constatent que cela a un impact négatif sur leur travail ou leurs études.

Le centre a déclaré que 27 % des adolescents ayant des problèmes de santé mentale passaient trois heures ou plus sur les réseaux sociaux et que les adolescents qui utilisaient excessivement les réseaux sociaux avaient « des capacités d’interaction sociale gravement retardées ».

Plus tôt cette année, le Le Surgeon General des États-Unis et l’American Psychological Association ont publié des avis de santé concernant les dommages potentiels des médias sociaux sur les jeunes, soulignant l’effet qu’ils ont sur le développement du cerveau, mais a déclaré que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer l’impact global des médias sociaux sur les adolescents. Cependant, « il existe de plus en plus de preuves que l’utilisation des médias sociaux est associée à des dommages à la santé mentale des jeunes », a déclaré le chirurgien général américain, le Dr Vivek Murthy, lors d’une conférence du ministère américain de la Santé et des Services sociaux. communiqué de presse en mai.

« Les enfants sont exposés à des contenus préjudiciables sur les réseaux sociaux, allant du contenu violent et sexuel à l’intimidation et au harcèlement », a-t-il déclaré. « Et pour de trop nombreux enfants, l’utilisation des médias sociaux compromet leur sommeil et le temps précieux qu’ils passent en personne avec leur famille et leurs amis. Nous sommes au milieu d’une crise nationale de santé mentale des jeunes, et je crains que les médias sociaux soient un moteur important de cette crise – une crise à laquelle nous devons remédier de toute urgence.