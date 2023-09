Plus de la moitié de sa population a fui. Bientôt, le Haut-Karabagh n’existera plus

Lorsque Ashot Gabriel, 23 ans, s’est réveillé le 19 septembre, il craignait que les mois de tension croissante entre l’Azerbaïdjan et l’enclave autoproclamée mais non reconnue du Haut-Karabakh ne soient sur le point d’éclater en violence.

Ce matin-là, les responsables azerbaïdjanais ont annoncé que six personnes avaient été tuées dans deux explosions distinctes déclenchées par des mines terrestres et ont imputé la responsabilité aux « groupes armés arméniens illégaux ».

« Nous savions que quelque chose allait arriver », a déclaré Gabriel à CBC News alors qu’il s’arrêtait pour aller chercher de l’eau le long d’une route de montagne dans la province de Syunik, l’extrême sud de l’Arménie.

« Nous avons commencé à entendre le bruit des bombardements et des bombardements et nous savions que la guerre avait commencé.« .

L’offensive rapide de l’Azerbaïdjan a duré 24 heures et s’est terminée par un accord de cessez-le-feu négocié par la Russie, appelant les forces armées du Haut-Karabakh à se rendre et à déposer les armes.

Jeudi, les Arméniens de souche du Haut-Karabakh ont déclaré qu’ils dissolvaient le petit État séparatiste qu’ils défendaient depuis trois décennies, où plus de la moitié de la population a fui depuis que l’Azerbaïdjan a lancé son offensive éclair.

Dans un communiqué, ils ont déclaré que leur République autoproclamée d’Artsakh « cesserait d’exister » d’ici le 1er janvier, ce qui équivalait à une capitulation formelle face à l’Azerbaïdjan.

Pour l’Azerbaïdjan et son président Ilham Aliyev, le résultat est une restauration triomphale de la souveraineté sur une zone internationalement reconnue comme faisant partie de son territoire mais dont la majorité ethnique arménienne a obtenu de facto son indépendance lors d’une guerre dans les années 1990.

Pour les Arméniens, c’est une défaite et une tragédie nationale. L’Arménie a déclaré que jeudi matin, 65 036 personnes avaient traversé la frontière sur son territoire, sur une population estimée à 120 000 personnes.

Les gens entassés dans des voitures et des camions, chargés de biens, continuent de quitter l’enclave.

Sasha, un Arménien blessé de 84 ans, originaire de Stepanakert, dans le Haut-Karabakh, est aidé par des volontaires à marcher alors qu’il arrive mercredi à Goris, dans la région de Syunik, en Arménie. (Vasily Krestyaninov/Associated Press)

« Des gens meurent »

Gabriel et ses parents font partie d’un long convoi informel à destination de la capitale arménienne, Erevan, mais l’enseignant dit qu’il n’a aucune idée de l’endroit où ils pourront rester. Il a déclaré à CBC News qu’il n’avait jamais été déplacé auparavant, bien qu’il ait grandi dans une région en proie à un conflit prolongé depuis des décennies.

Il a vécu de violents affrontements en 2016 et la guerre de 44 jours en 2020, mais cette fois il craint de n’avoir d’autre choix que de partir. Il dit qu’il n’est pas possible de s’intégrer dans un pays qui a tué des civils et établi un blocus routier de plusieurs mois qui a conduit à des pénuries généralisées de nourriture, de médicaments et de carburant.

Gabriel affirme que certains de ses proches font partie de la centaine de personnes toujours portées disparues après l’explosion d’un réservoir de carburant lundi, là où les évacués faisaient la queue avant d’entreprendre le pénible voyage de sortie.

Ashot Gabriel, 23 ans, un enseignant du Haut-Karabakh, s’arrête mercredi le long d’une route montagneuse dans la province arménienne de Syunik. (Dmitri Kozlov/CBC)

«Le plus triste dans tout cela, c’est que des gens meurent simplement à cause du chaos provoqué par l’Azerbaïdjan.«

Pendant l’offensive, Gabriel affirme que la communication était interrompue et qu’il lui était difficile d’entrer en contact avec ses collègues et étudiants pour prendre de leurs nouvelles. À la fin, il a appris le décès d’un étudiant de 15 ans dans le village de Sarnakhbyur.

Les responsables arméniens locaux affirment que plus de 200 personnes ont été tuées lors de l’offensive, tandis que le gouvernement azéri affirme avoir perdu plus de 190 militaires. Il est difficile de vérifier les informations sur ce qui se passe au Haut-Karabagh, car les médias ne sont pas autorisés à y entrer. Les États-Unis et leurs alliés font pression pour une mission d’observation internationale, mais jusqu’à présent, cela n’a pas été accepté.

Les responsables azéris ont déclaré que les gens n’étaient pas forcés de partir et que le gouvernement fournissait une aide humanitaire à ceux qui restaient au Haut-Karabakh.

Les évacués ont rapporté qu’il leur a fallu plus de 36 heures pour parcourir environ 70 kilomètres depuis Khankendi, la capitale du Haut-Karbakh, connue sous le nom de Stepanakert pour les Arméniens.

Mercredi, des réfugiés arméniens fuyant le Haut-Karabakh à Kornidzor, en Arménie. (Corinne Seminoff/CBC)

« Sortez définitivement »

Non loin du dernier checkpoint avant de quitter l’enclave, Avansyan Emma, ​​78 ans, est assise sur un banc de fortune, enveloppée dans une couverture.

Elle est assise alors que le soleil se couche derrière la montagne et que la fraîcheur nocturne s’installe en attendant son fils, qui fait le voyage. Elle déplore qu’avant l’offensive il s’apprêtait à récolter trois à quatre tonnes de raisins, mais que leur sortie précipitée l’a obligé à les laisser sur les vignes.

Emma dit qu’elle est sur la route depuis trois jours et qu’elle attend maintenant son fils. (Corinne Seminoff/CBC)

Leur village se trouve à 50 kilomètres de la capitale du Nagarno-Karabakh, et elle dit que sa famille est déjà sur la route depuis trois jours.

« Le maire de notre village nous a dit : ‘Je vous en supplie, si vous avez un moyen de partir, partez, partez définitivement' », a-t-elle déclaré à CBC News.

L’Azerbaïdjan insiste sur le fait qu’il visait uniquement les groupes militaires, mais des informations font état de villages bombardés et de vidéos montrant des appartements et des voitures endommagés par les combats.

Vardan Shakhanumyan, 53 ans, était employé comme soldat ces deux dernières années au Haut-Karabakh et était stationné dans une tranchée du village de Matuni le 19 septembre.

Selon lui, il est rapidement devenu clair que les forces locales étaient débordées et que les soldats azéris avaient pris le contrôle des routes et pénétré dans les communautés. L’ordre de déposer les armes est venu peu de temps après, et Shakhanumyan et d’autres ont dû les déposer dans un camion lié à l’opération de maintien de la paix russe dans la région.

Vardan Shakhanumyan, 53 ans, est un ancien combattant de l’armée de défense du Haut-Karabagh qui a remis ses armes aux soldats de maintien de la paix russes. Il est maintenant à Goris, en Arménie. Avant de rejoindre l’armée, il exploitait une entreprise de fromage. (Corinne Seminoff/CBC)

Près de 2 000 soldats de maintien de la paix russes sont stationnés sur le territoire depuis 2020 et les médias russes et azéris ont rapporté que six d’entre eux avaient été tués lors de l’offensive de la semaine dernière.

Shakhanumyan affirme que les forces locales du Karabakh combattaient « toutes seules contre l’Azerbaïdjan » et estime que la décision de se rendre rapidement a été prise parce que les soldats azéris avaient pris le contrôle des routes de la région.

Shakhanumyan, qui a rejoint l’armée après avoir eu du mal à gagner suffisamment d’argent grâce à l’entreprise fromagère familiale, décrit se sentir insensible à l’idée de devoir quitter une région qui abritait plusieurs générations de sa famille. Il a de la famille dans la ville arménienne de Goris, mais il ne sait pas où lui et les dizaines de milliers d’autres personnes qui sont parties s’installeront.

« C’est une situation catastrophique », a-t-il déclaré à CBC News lors d’une entrevue près de l’un des centres d’évacuation. « Notre gouvernement ne semble pas être en mesure d’offrir une aide suffisante. Les gens dorment dans leur voiture. »