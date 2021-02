Plus de la moitié des 20 millions d’habitants de New Delhi ont été infectés par le coronavirus et ont depuis développé des anticorps, a révélé une enquête du gouvernement indien.

La cinquième et plus grande étude de recherche entreprise dans la capitale indienne était basée sur 28000 échantillons qui ont montré que 56,13% des résidents de New Delhi avaient des anticorps Covid-19, a déclaré Satyendar Jain, ministre de la Santé de Dehli. New Delhi est un territoire de Delhi.

Les chiffres signifient que « Delhi a largement gagné sur Covid », Jain a écrit sur Twitter. Cependant, il a averti qu’il était trop tôt pour que le public baisse la garde.

Dans la cinquième enquête sérologique réalisée dans la capitale nationale de Delhi, des anticorps ont été détectés dans 56,13% de la population. Il s’agissait de la plus grande enquête réalisée par le gouvernement de Delhi. Delhi a largement convaincu COVID, même si nous devrions continuer à pratiquer un comportement approprié covid. pic.twitter.com/0fvDqCvvg6 – Satyendar Jain (@SatyendarJain) 2 février 2021

« Nous ne devrions pas entrer dans des discussions sur l’immunité collective », a déclaré le ministre lors d’une conférence de presse. « Seuls les experts pourront donner une image claire. »

Tout le monde devrait continuer à porter des masques, se désinfecter les mains et suivre d’autres règles de santé, a-t-il insisté.

Aussi sur rt.com Les cinémas indiens obtiennent le feu vert pour revenir à 100% de leur capacité alors que Bollywood sort des restrictions de Covid-19

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’au moins 60 à 70 pour cent de la population mondiale doivent avoir des anticorps anti-Covid-19 avant que l’immunité collective ne puisse se développer.

Une autre enquête de la société de diagnostic Thyrocare Technologies a montré que 55% des personnes en Inde avaient été infectées par le virus, a déclaré la société à Reuters la semaine dernière.

L’Inde a enregistré plus de 10,8 millions de cas de coronavirus depuis le début de la pandémie – le deuxième pire chiffre après les États-Unis. Mais mardi, les taux signalés d’infections et de décès quotidiens dans le pays sont tombés à leur plus bas niveau depuis huit mois, avec 8635 cas et 94 décès au cours des dernières 24 heures.

Aussi sur rt.com L’Inde a « réussi à contenir » la pandémie de Covid-19, selon le ministre de la Santé, sans nouveau cas dans le cinquième du pays

Le gouvernement indien entreprend également ce qu’il appelle la plus grande campagne de vaccination au monde. Quelque 4 millions de personnes ont reçu des injections de Covid-19 depuis la mi-janvier et il est prévu d’en vacciner plus de 300 millions.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!