Au moins 55% de la population indienne devrait être immunisée contre Covid-19 d’ici septembre, poussant le pays vers l’immunité de la population, selon le directeur général d’un groupe de soins de santé local.

Suneeta Reddy des hôpitaux Apollo a déclaré qu’environ 122 millions de doses de vaccins ont été administrées en Inde depuis le début du déploiement en janvier.

« Nous pensons actuellement qu’à ce rythme, nous devrions obtenir une certaine immunité collective d’ici septembre », a-t-elle déclaré lundi à CNBC « Street Signs Asia ». L’immunité collective fait référence à un moment où une grande partie de la population est immunisée contre une maladie par la vaccination ou une infection, ce qui empêche la maladie de se propager de manière effrénée au sein de la communauté.

L’Inde a le deuxième plus grand nombre de cas de coronavirus au monde, avec plus de 15,3 millions de cas signalés et au moins 178000 décès de Covid-19, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. La semaine dernière, l’État le plus riche du pays, le Maharashtra, a de nouveau été verrouillé, New Delhi a annoncé lundi un verrouillage de six jours.

Reddy a déclaré que les gouvernements des États travaillaient en étroite collaboration avec le secteur privé et que des plans étaient en place pour les vaccinations. Le ministère de la Santé du pays a déclaré mardi matin 109 millions de personnes ont reçu au moins une dose du vaccin et 17 millions ont reçu le deuxième vaccin.