Plus de LA MOITIÉ de la population australienne est désormais soumise à des ordonnances de séjour à domicile alors que l’Australie-Méridionale devient le troisième État à entrer en détention

L’Australie-Méridionale est entrée dans un verrouillage d’une semaine pour réprimer un pic de cas de coronavirus mardi à 18 heures, heure locale. Le premier ministre Steven Marshall a défendu la décision d’imposer des mesures sévères, déclarant que « nous détestons mettre ces restrictions en place, mais nous n’avons qu’une seule chance de bien faire les choses » pour éviter une période de verrouillage prolongée et des cas incontrôlables.

En vertu des nouvelles règles, tous les citoyens d’Australie-Méridionale sont tenus de rester chez eux, sauf s’ils sont des travailleurs essentiels ou doivent acheter les produits nécessaires ou se rendre à des rendez-vous médicaux. Ils sont autorisés à faire de l’exercice à l’extérieur pendant 90 minutes maximum et dans un rayon de 2,5 km (1,5 mile) de leur domicile. Tous les établissements d’enseignement seront fermés et passeront à l’apprentissage en ligne.

De nouvelles restrictions entreront en vigueur le mardi 20 juillet 2021 à 18h. ) pic.twitter.com/wbCkhznVoj – SA Santé (@SAHealth) 20 juillet 2021

La décision d’imposer un verrouillage instantané strict intervient après que cinq cas de coronavirus ont été signalés, le cinquième étant un incident isolé parmi les quatre autres cas. Tous les cas ont été confirmés comme étant la variante Delta, qui est 60% plus transmissible que les autres variantes, selon Public Health England.

Mardi, quelque 13 millions d’Australiens, soit plus de la moitié de la population du pays, sont soumis à un mandat de séjour à domicile.

Le voisin Victoria a prolongé son verrouillage jusqu’au 27 juillet. Il ne devait durer que cinq jours, cependant, de nouveaux cas de Covid-19 y sont toujours enregistrés.

La Nouvelle-Galles du Sud, l’État le plus peuplé d’Australie et siège de Sydney, est sous mesures de verrouillage depuis juin. Les cas montrent une légère tendance à la baisse depuis samedi lorsque 111 cas ont été signalés. Mardi, 78 nouvelles infections ont été enregistrées. Cependant, la première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, avait précédemment indiqué que le nombre de cas positifs devait encore baisser considérablement afin de lever les mesures de verrouillage.

L’Australie avait réussi à surmonter les vagues précédentes de la pandémie de coronavirus de manière comparable grâce à des verrouillages stricts et précoces. Depuis début 2020, le pays a enregistré un peu plus de 32 000 cas et moins de 1 000 vies perdues à cause du Covid-19.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!