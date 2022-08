Plus de la moitié de la Grande-Bretagne est montrée en brun cuit sur une image satellite – alors que la canicule se poursuit

PLUS de la moitié de la Grande-Bretagne est montrée en brun cuit sur cette étonnante image satellite publiée hier – et la canicule torride se poursuivra encore pendant des jours.

Une grande partie de la nation ressemblait à un désert dans l’étonnant claquement de doigts alors que le Royaume-Uni explosait à 34 ° C (93 ° F) au cours de l’été le plus sec depuis plus de 40 ans, tandis que les acheteurs achetaient de l’eau en panique.

L’image satellite montre que plus de la moitié de la Grande-Bretagne a été cuite au four pendant l’été des vagues de chaleur

Les promeneurs de Hyde Park errent sur une terre desséchée par la sécheresse en cours Crédit : LNP

Et alors que les pompiers luttaient contre les incendies, que les golfeurs et les joueurs de cricket jouaient sur des îlots de verdure au milieu de terres arides et que les responsables gouvernementaux discutaient de la politique en matière de sécheresse, les prévisionnistes ont promis de la pluie pour certains d’ici dimanche.

Des millions de personnes ont encore une fois profité du temps torréfié – se dirigeant vers les plages, les berges et les piscines pour profiter du soleil, se baigner, ou les deux.

Les acheteurs ont dépouillé les étagères des supermarchés de l’eau – certains clients effrontés auraient accumulé des bouteilles dans des pataugeoires.

Le National Drought Group, composé de responsables gouvernementaux, de chefs de sociétés d’eau et d’agriculteurs, se réunit aujourd’hui et déclarera certaines régions en sécheresse, pense-t-on.

Cela signifierait que les compagnies des eaux des régions du sud et de l’est pourraient imposer de nouvelles restrictions sur l’utilisation de l’eau domestique et même réduire la pression de l’eau dans les maisons.

Les patrons de l’eau auraient également le pouvoir d’empêcher les bateaux d’utiliser les rivières et les canaux, d’arrêter l’irrigation et de déplacer l’eau entre différentes régions dans d’énormes pétroliers.

Avec 36C (97F) prévu pour demain, le chroniqueur du Sun Jeremy Clarkson a tweeté qu’il avait reçu l’ordre d’arrêter les travaux sur sa ferme au cas où des étincelles provoqueraient un incendie.

Le diffuseur furieux a écrit: « F *** etty f ***. J’ai dû arrêter la récolte à cause, et je n’invente rien, du risque d’incendie.

À Londres, les chefs des pompiers ont signalé 340 incendies d’herbe, de déchets et de terrains découverts au cours de la première semaine d’août, dont un à Leytonstone, dans l’est de Londres, hier. C’est huit fois plus que l’année dernière, les équipages exhortant les familles à ne pas faire de barbecue dans des espaces ouverts.

Riccardo la Torre, responsable national du syndicat des pompiers, a déclaré : « Il y a 11 500 pompiers de moins qu’en 2010. Même si nous avions les mêmes chiffres aujourd’hui, il est presque impossible de suivre tous les incendies. Les conditions sont absolument brutales.

“Les jours les plus chauds, il y a des camions de pompiers qui restent inactifs parce qu’il n’y a pas assez de pompiers pour les équiper.” Dans Hyde Park, dans la capitale, l’herbe desséchée a pris la couleur du sable.

Les incendies de forêt menaçaient de devenir incontrôlables dans le sud-ouest.

Les chefs des pompiers de Cornwall ont déclaré que le comté n’était pas suffisamment bien équipé pour faire face aux incendies, à la suite d’une douzaine d’incendies au cours de la semaine dernière. Les équipages étaient de nouveau sortis hier pour lutter contre un incendie près de Newquay.

L’indice de gravité des incendies du pays, qui évalue la facilité avec laquelle un incendie peut se propager, a déjà été relevé au niveau « exceptionnel » le plus élevé pour le Sud. Le système d’alerte est à son deuxième niveau d’alerte le plus élevé depuis sept semaines après le début d’année le plus sec depuis 1976.

Une alerte sanitaire à la chaleur ambrée – en place depuis mardi – pourrait être renforcée à mesure que les températures de cuisson se maintiennent. Pourtant, il pourrait y avoir un espoir de pluie à l’horizon, selon le Met Office.

Le prévisionniste Craig Snell a déclaré: «Il pourrait y avoir des averses dimanche soir, en particulier dans les régions de l’ouest.

“Alors que nous arrivons à la fin du week-end, nous allons voir l’effondrement de la canicule et cela se propagera largement à travers le pays à partir de lundi.

«Cela pourrait être assez instable, lourd et orageux, ce qui pourrait entraîner des inondations localisées et des conditions de conduite difficiles. Et tout le monde ne verra pas cette pluie.

«Mais il semble certainement que nous allons voir plus d’averses la semaine prochaine et le temps devrait être plus changeant.

“Il y aura encore quelques périodes de soleil et les températures chuteront jusqu’au milieu des années 20, mais nous pouvons nous attendre à ce qu’elles soient plus typiques de ce que vous attendez des étés britanniques.”

Pendant ce temps, alors que la colère persistait face au gaspillage d’eau, Stuart Colville, directeur de la politique chez Water UK, a déclaré qu’il s’agissait d’une “bataille constante” pour prévenir les fuites. Il a insisté sur le fait que l’industrie de l’eau faisait “tout son possible” pour y parvenir.

Dans le village de Haddenham, Bucks, le personnel d’Anglian Water a distribué des bouteilles d’eau après la coupure de leur approvisionnement. Les patrons ont déclaré qu’il serait réparé à 21 heures la nuit dernière et ont blâmé les problèmes techniques.

Les lignes sont toujours visibles sur ce terrain de foot ensoleillé à Reading Crédit : Christopher Walls / Story Picture Agency

Putting green entouré d’herbe brune desséchée dans l’Oxfordshire Crédit : Christopher Walls / Story Picture Agency