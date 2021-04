Le Dr Paul Offit, médecin à l’hôpital pour enfants de Philadelphie, a déclaré qu’il voyait maintenant plus de patients atteints du syndrome inflammatoire multisystémique, une complication de Covid-19, qu’il n’en avait jamais été témoin depuis le début de la pandémie.

Au Texas, le Dr James McDeavitt, doyen des affaires cliniques du Baylor College of Medicine, a déclaré que ses collègues et lui-même remarquaient une augmentation des admissions chez les jeunes atteints de Covid-19, bien qu’il ne dispose pas encore de données solides pour étayer l’anecdotique. preuve.

Les deux médecins ont attribué l’augmentation du nombre de visites à l’hôpital d’adolescents et de jeunes adultes, au moins en partie, à B.1.1.7., La variante du coronavirus identifiée pour la première fois au Royaume-Uni et qui, selon les responsables de la santé publique, est désormais la souche la plus courante circulant aux États-Unis. La variante est très contagieuse, considérée comme environ 60% plus transmissible que la souche originale du virus.

« Je pense qu’ils sont infectés plus fréquemment en raison de la contagiosité du virus », a déclaré Offit, un expert de la santé dans les domaines de la virologie et de l’immunologie qui a également siégé à des comités consultatifs pour les Centers for Disease Control and Prevention and the Food et Drug Administration. « Donc, pour cette raison, je pense que vous verrez et verrez plus de maladies » chez les enfants et les jeunes adultes.

Le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré plus tôt ce mois-ci que les hôpitaux voyaient de plus en plus d’adultes plus jeunes admis avec Covid-19, car de nouvelles variantes plus contagieuses du virus se propagent plus rapidement que jamais. Dans tout le pays, le nombre de 18 à 64 ans visitant les services d’urgence avec Covid augmente tandis que le nombre de visites chez les patients de 65 ans et plus diminue, selon une diapositive présentée par Walensky lors d’un point de presse la semaine dernière.

« Les cas et les visites aux urgences sont en hausse », a déclaré Walensky. « Nous constatons ces augmentations chez les jeunes adultes, dont la plupart n’ont pas encore été vaccinés. »

À New York, le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré la semaine dernière que l’État voyait le taux de positivité de Covid augmenter chez les personnes âgées de 18 à 24 ans. Au Michigan, où les cas de Covid-19 et les hospitalisations augmentent rapidement, les taux de cas sont à un niveau record. pour les 19 ans et moins, selon les données d’état publié le 6 avril. Les admissions à l’hôpital augmentent pour tous les groupes d’âge, la plus forte augmentation étant observée chez les personnes âgées de 40 à 49 ans, selon les données de l’État.