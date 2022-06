Plus de jeunes Américains meurent de la violence armée que des accidents de voiture

Le massacre de Robb Elementary à Uvalde, au Texas, a refait surface de nombreux faits troublants sur la propension exceptionnelle de l’Amérique à la violence armée. Mais l’un des plus inquiétants est peut-être que les armes à feu sont désormais la principale cause de décès chez les Américains âgés de 24 ans et moins.

Alors que les armes à feu font depuis longtemps partie intégrante de la vie américaine, l’émergence des armes à feu en tant que principal tueur de jeunes est un phénomène relativement nouveau.

Pendant des années, les voitures ont tenu cette distinction. Mais au cours des deux dernières décennies, les décès de véhicules à moteur impliquant Les Américains âgés de 1 à 24 ans ont chuté, réduisant le taux de près de moitié. Et à la fin des années 2010, ces deux lignes – décès par voiture et par arme à feu – se sont croisées sur le graphique des principales causes de décès chez les jeunes.

En 2020, l’année la plus récente pour laquelle des données étaient disponibles, les armes à feu ont tué 10 186 jeunes, le nombre le plus élevé en deux décennies.

(Il convient de noter que les décès liés aux véhicules à moteur ont augmenté en 2020, la première année de la pandémie. Cela dit, les armes à feu ont également fait un bond et sont restées la principale cause de décès chez les jeunes.)

Sur la base d’une analyse récente des données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) publiées dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre (NEJM), le graphique à un niveau raconte une histoire tragique : des vies prises trop tôt. Mais cela met également en évidence comment l’action politique peut faire avancer les choses pour sauver des vies – et comment la négligence politique peut aggraver une tragédie évitable. L’article a reçu une certaine attention lors de sa première publication en avril, mais ses conclusions ont refait surface dans divers médias américains après le massacre d’Uvalde. Il est facile de voir pourquoi la comparaison touche une corde sensible : les plus jeunes membres de notre société meurent du plus américain des problèmes de santé publique.

Alors que le massacre d’Uvalde a donné lieu à la dernière série d’introspections nationales sur les armes à feu, la tragédie américaine de la violence armée va bien au-delà de tels incidents. Un de NEJM Les co-auteurs de l’article, Lois Lee, professeur de pédiatrie et de médecine d’urgence à la Harvard Medical School, m’ont dit que les fusillades de masse avec au moins plusieurs morts ne sont malheureusement que la pointe de l’iceberg. « Des fusillades de masse comme [Uvalde] ne représentent en fait que moins de 1 % des décès pédiatriques par arme à feu. … La plupart des décès par arme à feu ne sont pas dus à des fusillades de masse, mais à des homicides (62 %) et à des suicides (33%) », a déclaré Lee.

Même si les décès par arme à feu chez les jeunes ont augmenté, les décès par véhicule à moteur ont diminué d’environ la moitié depuis 2000. Bien que la violence routière continue de tuer de nombreux enfants et ait nettement augmenté pendant la pandémie, la baisse qui dure depuis des décennies est néanmoins un problème de santé publique durement combattu. jalon fondé sur la recherche, les mesures de sécurité et la réglementation. Cela comprenait l’adoption de principes de réduction des méfaits dans la politique de sécurité routière : les gens vont conduire des voitures de toute façon, pense-t-on, alors pourquoi ne pas se concentrer sur le fait de le rendre aussi sûr que possible ?

Le taux actuel de jeunes Américains tués par des armes à feu n’est pas une fatalité ; c’est un choix politique. Dans leur analyse de ces données du CDC, Lee et ses co-auteurs soutiennent que la même approche pour réduire les décès par véhicules à moteur chez les jeunes peut et doit être appliquée aux armes à feu.



Comment l’Amérique a rendu les voitures plus sûres mais pas les armes à feu

La baisse des décès liés aux véhicules à moteur en Amérique au cours des deux dernières décennies fait partie d’une tendance plus large qui a commencé dans les années 1960. L’exposé fondateur de Ralph Nader en 1965, Dangereux à n’importe quelle vitessea catalysé un mouvement de sécurité automobile qui a abouti à la création de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), qui a mis en place l’infrastructure de la sécurité automobile.

À partir des années 1970, la NHTSA maintiendrait une base de données sur les décès liés aux véhicules à moteur, investirait dans la recherche et fournirait des certifications de sécurité pour les voitures sur le marché, incitant les constructeurs automobiles à adopter des procédures de sécurité. Le travail de la NHTSA et de groupes de la société civile comme l’Insurance Institute for Highway Safety a contribué à inaugurer une nouvelle ère où les dispositifs de sécurité tels que les ceintures de sécurité et les airbags sont devenus standardisés. Tout cela, ainsi que des mesures telles que l’immatriculation universelle des conducteurs par l’État et l’immatriculation des voitures, ont entraîné une baisse de la mortalité chez les jeunes et dans l’ensemble des véhicules à moteur américains. Le CDC finirait par vanter ce déclin comme l’une des plus grandes réalisations de santé publique du pays au XXe siècle.

Et comme le raconte Lee dans le NEJM article, que les progrès se sont poursuivis au XXIe siècle. En 1998, les airbags frontaux sont devenus obligatoires dans toutes les voitures et camions vendus aux États-Unis. D’autres améliorations telles que le freinage d’urgence automatique, la détection des angles morts, les airbags latéraux et les caméras orientées vers l’arrière ont également contribué à améliorer le paysage de la sécurité automobile. « Ce que nous avons vu, c’est plus d’un demi-siècle d’efforts pour rendre l’automobile plus sûre », a déclaré Mitchell Moss, professeur de politique urbaine et de planification et directeur du Rudin Center for Transportation à l’Université de New York.

Si les voitures allaient dans un sens avec sécurité, les armes allaient dans l’autre. Les armes à feu sont l’un des seuls biens de consommation dont la sécurité n’est réglementée par aucun organisme gouvernemental. Les fabricants d’armes à feu sont également très à l’abri des poursuites judiciaires et, par conséquent, sont peut-être peu incités à concevoir des armes plus sûres, telles que des « armes intelligentes » qui ne seraient utilisables que par les utilisateurs auprès desquels elles sont enregistrées. Comme l’a dit Moss, « Nous avons vraiment une approche Far West de la fabrication d’armes dans ce pays. »

Pour couronner le tout, la recherche fédérale sur les armes à feu, la violence armée et la sécurité des armes à feu a également été essentiellement gelée pendant plus de 20 ans jusqu’en 2020 en raison d’une mesure soutenue par la NRA connue sous le nom d’amendement Dickey. « Nous n’avons même pas de véritable base de données nationale en temps réel pour comprendre ce qui se passe avec les blessures et les décès par arme à feu », a déclaré Lee. « Nous avons un manque d’infrastructures, un manque de chercheurs, puis un manque de connaissances pour même savoir quelles sont les choses que nous pouvons faire pour atténuer ou certainement réduire les blessures et les décès par arme à feu. »

Comparez cela avec les voitures. En ce qui concerne les réalisations en matière de santé publique en matière de réduction des décès liés aux véhicules à moteur, les améliorations de la sécurité des voitures et l’introduction de réglementations spécifiques aux conducteurs ont ouvert la voie, déclare Kerri Raissian, professeur de politique publique à l’Université du Connecticut. « Le gouvernement fédéral a encouragé l’adoption de certaines mesures de sécurité (en liant l’argent interétatique à l’âge légal de la conduite, par exemple) et les États appliquent les règles de la route », m’a-t-elle écrit dans un e-mail. « C’est un exploit en termes de résultats et de coordination qu’il a fallu pour nous amener ici. »

Certes, le nombre de décès en voiture est encore inacceptable – un récent rapport du Forum international des transports, qui est affilié à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a révélé que les États-Unis en 2020 avaient plus de décès sur les routes pour 100 000 habitants que tous les autres pays de l’OCDE.

En fait, les décès sur les routes ont probablement atteint un sommet en 16 ans l’année dernière, les décès de piétons en particulier ayant augmenté de 59 % depuis 2009. Cela pourrait être en partie attribué à la façon dont les voitures sont devenues plus sûres pour les conducteurs et les passagers, mais pas pour les autres. L’industrie automobile fabrique et promeut des VUS plus grands et plus dangereux qui sont beaucoup plus susceptibles de tuer des piétons lors d’accidents. Les ventes de SUV ont également fortement augmenté au cours de la dernière décennie, représentant désormais la moitié de toutes les ventes de voitures aux États-Unis. Malgré l’augmentation du nombre de piétons tués, la NHTSA a refusé d’adopter des tests de sécurité que d’autres pays utilisent pour protéger les piétons.

Cela dit, réduire le nombre total de décès et atténuer les blessures devrait être – et a été – l’objectif politique primordial, et c’est ce qui a donné des résultats, dit Lee. « Ce n’est pas réaliste étant donné le nombre de voitures sur la route et les véhicules-kilomètres parcourus ou parcourus par personne que nous atteindrions jamais zéro », a-t-elle déclaré. « Et l’atténuation des blessures ou des décès n’est que la pointe de l’iceberg. Il y a beaucoup de blessures plus graves qui nécessitent des hospitalisations.

Pour des raisons juridiques, culturelles et politiques, les armes à feu, comme les voitures, sont indissociables de la vie américaine. Mais si tel est le cas, c’est une raison de plus pour essayer de mettre en œuvre toutes les stratégies possibles pour réduire les dommages. Moss l’a dit clairement : « Nous n’allons pas éliminer la voiture de la vie américaine », et le même truisme peut s’appliquer aux armes à feu. « Je pense que ce qui s’est passé, c’est que nous avons normalisé le nombre de décès d’enfants. Nous sommes devenus trop acceptant cela.

Comme l’a écrit Marin Cogan de Vox, « Ne rien faire, c’est approuver un statu quo intolérable. » Et même si l’action fédérale n’est pas imminente, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent et ont été faites au niveau des États pour réduire avec succès le taux de violence armée. Lee a également souligné une étude qu’elle et ses collègues ont réalisée et qui a montré que la promulgation de lois exigeant le stockage sûr des armes à feu loin des enfants a entraîné une réduction des homicides, des suicides et des décès involontaires d’enfants. De plus, de solides recherches, tant au pays qu’à l’étranger, montrent que des réglementations telles que l’octroi de licences peuvent réduire les décès par arme à feu de tout le monde, pas seulement des jeunes.

« Quand un enfant est tué, vous perdez le reste de sa vie en tant que membre de la société, en tant que membre de sa famille, en tant que membre de sa communauté », a déclaré Lee. « Et les répercussions de cela, d’une certaine manière, ne disparaîtront jamais. »