Plus de jets privés ont atterri au Royaume-Uni que dans tout autre pays de l’UE l’année dernière – avec un toutes les 8 minutes

Inscrivez-vous à l’e-mail d’Independent Climate pour recevoir les derniers conseils sur la sauvegarde de la planète Recevez notre e-mail gratuit sur le climat

Sadiq Khan a été invité à prendre des mesures face au nombre croissant de vols privés de Londres à Paris – le court trajet étant désormais effectué jusqu’à 10 fois par jour.

Le maire de Londres, Saqiq Khan, a été pressé sur la question lors d’une séance de questions-réponses à l’Assemblée de Londres jeudi et a accepté les dommages environnementaux qu’ils causent, mais s’est abstenu de soutenir une interdiction.

Greenpeace a constaté que 90 256 vols privés ont été effectués au total au Royaume-Uni en 2022, soit une augmentation de 75 % sur l’année, pour émettre un demi-million de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) – plus que dans tout autre pays européen.

La route Londres et Paris était la plus populaire avec 3 357 vols effectués malgré le départ de l’Eurostar 10 à 15 fois par jour. M. Khan a été accusé d’avoir laissé les super-riches « se tirer d’affaire » malgré sa position pro-environnementale.

Zack Polanski, membre de l’Assemblée de Green London, s’adresse à Sadiq Khan (Parti Vert / Assemblée de Londres)

Doug Parr, directeur des politiques chez Greenpeace UK, a déclaré : « Les jets privés sont incroyablement polluants et généralement inutiles.

« Beaucoup de ces trajets peuvent être parcourus presque aussi rapidement en train, et certains en vélo. Des millions de personnes dans le monde sont confrontées au chaos climatique, perdent leurs moyens de subsistance ou pire, tandis qu’une infime minorité brûle du kérosène comme s’il n’y avait pas de lendemain.

« Si le gouvernement est sérieux au sujet du zéro net et d’une transition équitable vers un transport à faible émission de carbone, les jets privés devraient être les premiers sur le billot. »

Le vol le plus intensif en carbone était la distance de cinq miles des aéroports de Farnborough et Blackbushe dans le Hampshire, qui a été effectuée 13 fois en 2022.

Environ 40% de tous les vols en jet privé en Europe ont été classés comme « très court-courriers », ce qui signifie qu’ils faisaient moins de 500 km.

Le Parti vert de Londres a appelé M. Khan à réprimer les vols en provenance de la capitale avec 17 000 vols arrivant ou partant l’année dernière dans la seule région de la Greater London Authority – un toutes les huit minutes. Cela n’inclut pas les aéroports de Gatwick, Stansted ou Luton. La majorité des vols arrivaient ou sortaient de l’aéroport de Biggin Hill près d’Orpington.

Jeudi, Zack Polanski, membre de l’Assemblée de Green London, s’est adressé à M. Khan lors de l’heure des questions du maire.

Il a déclaré: «Londres est un terrain de jeu pour les super-riches, et le nombre de jets privés le prouve.

« Alors que les Londoniens ordinaires sont invités à juste titre à changer leur façon de voyager pour le bien de la planète et de l’air que nous respirons, les plus riches poursuivent leurs habitudes polluantes sans se décourager.

« Le « maire le plus vert de tous les temps » éponyme laisse les super-riches s’en tirer. »

Il a ajouté: « Le gouvernement doit prendre des mesures décisives pour réduire ces émissions inutiles – cela commence par le maire appelant à l’interdiction des jets brûlant des combustibles fossiles nocifs à Londres et étant assez courageux pour résister au 1%. »

M. Khan a déclaré que tous les secteurs doivent envisager des changements pour éviter une catastrophe climatique, y compris l’aviation. Il a déclaré que les jets privés peuvent être cinq à 14 fois plus polluants par passager et 50 fois plus polluants que les trains.

«Ils sont généralement utilisés par un petit nombre de personnes, généralement les plus privilégiées, et j’ai été surpris que le Premier ministre ait fait des voyages en jet privé coûtant 500 000 £ au contribuable.

« Les voyageurs fréquents devraient se demander si le voyage est vraiment nécessaire, puis choisir l’option la moins polluante possible. »

Sadiq Khan a déclaré qu’il n’appellerait pas à l’interdiction des jets privés à Londres (PENNSYLVANIE)

Lorsqu’on lui a demandé s’il condamnerait tous les voyages privés, le maire a ajouté: «Il pourrait y avoir des circonstances exceptionnelles en raison de l’heure à laquelle ils doivent se rendre quelque part qui ne peut être satisfaite par une compagnie aérienne commerciale.

« Je pense que la question est: » Suis-je en faveur de l’interdiction des jets privés « et la réponse est » non « . Il existe presque toujours des alternatives. Bien que je puisse envisager un scénario où ils pourraient ne pas être une alternative, je pense que leur utilisation devrait être exceptionnelle. »

« Je pense que j’ai été assez clair … », a ajouté M. Khan, avant que M. Polanski ne l’interrompe, en disant: « Je pense que vous avez été très clair sur le fait que vous défendez le un pour cent, monsieur le maire », auquel des sons de « oooh » ont été entendu de partout dans la chambre.

« Je ne suis pas prêt, comme vous, à fermer tous les aéroports et à interdire les jets privés », a déclaré le maire.

Un porte-parole de M. Khan a déclaré: « Sadiq convient que l’utilisation des jets privés doit être rapidement réduite si nous voulons vraiment lutter contre le changement climatique. Les jets privés sont généralement utilisés par les personnes les plus privilégiées de la société – et bien que le maire n’ait aucun pouvoir pour les réglementer, il exhorte ceux qui les utilisent à faire des choix qui soutiennent notre planète.