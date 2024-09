Plus de Janky MJ – RobHasAwebsite.com

Mise à jour du flux en direct du vendredi BB26 : plus de Janky MJ

Bienvenue dans le podcast récapitulatif officiel des 26 épisodes de Big Brother de RHAP ! Que vous soyez un téléspectateur chevronné de Big Brother ou un nouveau venu dans l’émission, Rob Has a Podcast promet d’être votre source de référence pour une analyse approfondie, des mises à jour quotidiennes du flux en direct et des entretiens exclusifs avec les invités eux-mêmes.

Rejoignez les hôtes Taran Armstrong et Pooya Zand Vakili pour la dernière mise à jour du flux en direct alors qu’ils plongent dans les conséquences du jour 66. Avec la victoire surprenante de MJ au HOH et sa décision controversée de cibler Angela, la dynamique de la maison change radicalement, laissant les alliances dans la tourmente.

Découvrez les faux pas stratégiques et les alliances inattendues qui pourraient remodeler le jeu. Les actions risquées de MJ seront-elles payantes ou se retourneront-elles contre eux de manière spectaculaire ? Ne manquez pas l’analyse perspicace de Taran et Pooya de ces moments clés ! Connectez-vous maintenant pour rester au courant de toute l’excitation de BB26 !

Taran et Pooya discutent :

– Les conséquences de l’éviction de T’Kor et son effet sur les alliances entre les maisons.

– La victoire inattendue de MJ au HOH et son positionnement stratégique.

– Le débat sur les nominations potentielles et l’objectif de la semaine.

– Spéculations sur la double expulsion à venir et ses effets potentiellement changeants.

0:00 Introduction

2:36 Victoire de MJ au HOH

5:02 L’argument convaincant de Leah

9:17 Stratégie et défis du jeu de Leah

13h07 Conversations stratégiques nocturnes

25:10 Scénarios de veto et résultats potentiels

26:57 Le changement stratégique de MJ

