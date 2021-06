« Plus de honte » : 62 % des voix en faveur de l’assouplissement des lois draconiennes de Gibraltar sur l’avortement

Le verdict a été annoncé aux premières heures de vendredi matin après que les résidents du territoire britannique d’outre-mer de Gibraltar ont voté jeudi pour approuver des modifications à la loi qui assoupliraient les règles actuelles en matière d’avortement.

La modification des lois en vigueur à Gibraltar permettra aux femmes d’avoir légalement accès à l’avortement pendant le premier trimestre (jusqu’à 12 semaines). Les modifications approuvées signifient que l’avortement sera autorisé dans des situations où la santé physique de la mère ou du fœtus est menacée, ou si la poursuite de la grossesse infligerait une grave détresse mentale à la femme – en cas d’inceste ou de viol.

Après la publication du verdict, les foules ont éclaté en acclamations et en célébrations. Le groupe politique Gibraltar for Yes a célébré le résultat et scandé « Plus de honte » car le vote a marqué un pas en avant dans la déstigmatisation des avortements pour les femmes.

Gibraltar pour Yes célèbre sa victoire, après une longue campagne. pic.twitter.com/NlJKuSVxi8 – GBC News (@GBCNewsroom) 24 juin 2021

Le référendum a enregistré un taux de participation de 52,2%, avec 62% votant pour changer la loi et 36% contre.

Avant la modification de la loi, l’avortement à Gibraltar était passible de la réclusion à perpétuité. Cependant, aucune femme n’a été condamnée à la prison pour avoir avorté ces derniers temps.

Le référendum de Gibraltar a coïncidé avec l’adoption jeudi par le Parlement européen d’une résolution exigeant que les 27 pays membres de l’UE accordent aux femmes l’accès à des avortements sécurisés.

