Plus de hauteur, de poids et de remodelage festonné pour la proposition près de la gare de Davisville

Une nouvelle proposition de plan pour le réaménagement du 25 Imperial Street dans le quartier Davisville Village de Toronto porte le complexe de condominiums à 21 étages tout en augmentant la taille des étages (permis par l’achat par le promoteur d’une propriété adjacente) et en appliquant une nouvelle enveloppe architecturale. Cette proposition révisée, selon Resident (anciennement Plaza Partners), est mieux alignée avec les propositions de gratte-ciel près des stations Davisville et Eglinton.

Regard vers le sud jusqu’au 25 Imperial Street, conçu par BDP Quadrangle pour Resident

Situé à quelques pas de la station Davisville, le site se trouve du côté sud de la rue Imperial, juste à l’ouest de la rue Yonge. Il abrite actuellement un immeuble de bureaux commerciaux de quatre étages avec un stationnement en surface à l’arrière, qui serait démoli pour faire place au nouveau développement. Flanqué de petites maisons unifamiliales de deux étages et à proximité des voies ouvertes de la ligne 1 de la TTC parallèles à la rue Yonge, le quartier connaît une densité croissante près de la station.

Regard vers l’est en direction du site actuel, image récupérée de Google Maps

Une première soumission en 2021 proposait une tour de 14 étages. Par la suite, le projet a été soumis à nouveau en 2022 et 2023, augmentant à 19 étages. En décembre 2023, le promoteur a obtenu un accord d’achat et de vente pour la propriété adjacente au 21 Imperial Street, dont la clôture est prévue en janvier 2025, augmentant la taille du terrain de 1 019 m² à 1 287 m². Cela a donné lieu à une nouvelle soumission pour tenir compte du scénario révisé sur le site agrandi.

Conception initiale de 14 étages par BDP Quadrangle pour Plaza et Dream

Projet précédent de 19 étages par BDP Quadrangle pour Resident

Chaque version a été conçue par BDP Quadrangle, y compris la dernière qui retravaille l’expression extérieure avec une application plus rigoureusement géométrique de baies festonnées pour chaque rangée verticale de fenêtres sur les niveaux de la tour et chaque rangée appariée de fenêtres sur les niveaux du podium.

Regard vers le sud-est jusqu’au 25 Imperial Street, conçu par BDP Quadrangle pour Resident

Alors qu’un traitement en brique rouge avait été proposé auparavant pour les niveaux du podium en lien avec l’architecture vernaculaire victorienne de Toronto, la conception adopte désormais une approche plus moderne du milieu du siècle pour l’ensemble du bâtiment à travers les coquilles Saint-Jacques, tout en appliquant un faux traitement de couleur cuivre oxydé aux détails d’encadrement du podium qui sont censés lier la conception du bâtiment aux années 1960.

Regard vers le sud-ouest vers le traitement du podium au 25 Imperial, conçu par BDP Quadrangle pour Resident

Les demandes de modification du règlement de zonage révisé et d’approbation du plan d’implantation proposent une hauteur de bâtiment de 72,25 m, une augmentation par rapport aux 53,6 m en 2022 et aux 69,41 m suivants. Avec l’extension de la surface au sol du bâtiment à 794 m² après l’achat du terrain, la surface de plancher brute (SBP) proposée a été étendue à 15 243 m² contre 10 516 m² auparavant, puis 13 036 m². L’indice de surface au sol (ISP) serait désormais de 11,84, contre 9,48 en 2022. Cela s’accompagne d’une augmentation du nombre d’unités de 247, contre 143 en 2022 et plus tard 194 unités. Avec deux ascenseurs prévus, il y aurait environ un ascenseur pour 124 unités, ce qui indique des temps d’attente plus longs que souhaitables pour les résidents.

Plan du site, conçu par BDP Quadrangle pour les résidents

Les aménagements intérieurs s’étendraient désormais sur 694 m², contre 395 m² auparavant, tandis que les aménagements extérieurs seraient réduits à 294 m² contre 391 m² auparavant. Un sous-sol abriterait les aménagements intérieurs et les niveaux inférieurs des unités de vie/travail du site. Le plan initial prévoyait 14 unités de vie/travail qui ont ensuite été supprimées lors de la nouvelle soumission de 2023. Le nouveau plan réintègre trois de ces unités sur le côté est du bâtiment.

Plan du rez-de-chaussée, conçu par BDP Quadrangle pour Resident

Le projet prévoit des retraits destinés à s’harmoniser avec le développement voisin du 1910 Yonge Street, qui s’étend jusqu’à la limite sud du lot partagé du site. La tour la plus proche ne serait séparée que par 18 m.

Prévoyant à l’origine 18 places de stationnement superposées, les nouvelles propositions ont évité le stationnement des véhicules. Il y aurait 223 places de stationnement longue durée et 50 places de stationnement courte durée pour vélos, soit une augmentation par rapport au total de 159 en 2022. À 300 m, soit 4 minutes à pied au nord de la station Davisville, le site se trouve dans la zone de la station de transport en commun principale. Il se trouve également à 9 minutes à pied au sud de la station Eglinton, donnant accès à la ligne 5 Eglinton Crosstown LRT qui ouvrira bientôt.

Vue aérienne du site et des environs, image soumise à la Ville de Toronto

À proximité du site, plusieurs immeubles sont proposés, les plus denses et les plus hauts étant plus proches des stations de métro. Au sud, le 1910 Yonge Street est proposé avec 48 et 53 étages, tandis que de l’autre côté de la rue Yonge, The Millwood est proposé avec 38 et 45 étages. Au sud de l’avenue Davisville, les propositions comprennent le 60 Balliol au 33 Davisville et le 22 Balliol Residences avec respectivement 39 et 40 étages, le 1900 Yonge Street prévoyant quatre immeubles jusqu’à 45 étages. Vers la station Eglinton au nord, le 2079-2111 Yonge Street est prévu avec 29 étages, les condos Y&S en construction s’élèvent à 38 étages et le 2180 Yonge Street propose cinq immeubles allant de 45 à 65 étages, correspondant au projet de 65 étages du 1 Eglinton East.

