Plus de gros rendements attendus du Vision Fund

Dans la foulée d’un rapport trimestriel éclatant, le PDG de SoftBank, Masayoshi Son, a déclaré à Andrew Ross Sorkin de CNBC qu’il s’attendait à voir encore plus de sorties d’entreprises dans le portefeuille de Vision Fund.

« Je veux créer un écosystème … où nous aurions plusieurs sociétés en cours d’introduction en bourse », a déclaré Masa Son dans l’interview, qui a été enregistrée mercredi soir. Il a déclaré que 14 des sociétés Vision Fund de SoftBank ont ​​fait une introduction en bourse ou une autre sortie au cours des 12 derniers mois, contre huit sorties l’année précédente.

SoftBank a annoncé mercredi 45,88 milliards de dollars de bénéfice net pour le dernier trimestre, en grande partie grâce à l’introduction en bourse de l’un des joyaux de la couronne de son portefeuille Vision Fund, la société de commerce électronique sud-coréenne Coupang.

SoftBank a également profité de la hausse du cours de l’action d’Uber, dans laquelle elle avait investi des milliards avant que la société de transport routier n’ait son introduction en bourse. DoorDash, une autre société du portefeuille de Vision Fund, a également réussi son introduction en bourse l’année dernière.

Le Vision Fund de SoftBank, un fonds de 100 milliards de dollars destiné à placer de gros paris sur les start-ups technologiques, a investi dans des sociétés telles que l’épicier en ligne GoPuff, la société de voitures autonomes Aurora et la société de technologie de fitness Whoop. SoftBank est investi dans environ 200 entreprises par le biais de ses deux fonds Vision.

L’énorme trimestre survient après une chute remarquable des entreprises sur lesquelles SoftBank a fait d’énormes paris, en particulier WeWork. WeWork a bâclé son introduction en bourse de haut niveau en 2019, détruisant des milliards de dollars de la start-up bourdonnante et conduisant finalement à l’éviction de son cofondateur et PDG, Adam Neumann.

Pourtant, Masa Son semblait optimiste à propos de WeWork lorsqu’on lui a demandé s’il avait des regrets au sujet de ses investissements.

« WeWork se redresse maintenant », a déclaré Masa Son, ajoutant qu’il s’attend à ce que l’entreprise soit rentable « dans les prochains trimestres ».

Mais au-delà de la débâcle de WeWork, Masa Son a déclaré qu’il avait de plus grands regrets pour les investissements qu’il a transmis, tels qu’Airbnb et la société de logiciels Snowflake. Il a dit qu’il n’avait pas investi dans Airbnb parce qu’il pensait que c’était trop cher à l’époque. Les actions d’Airbnb sont en baisse d’environ 4% depuis le début de l’année, mais elle maintient toujours une capitalisation boursière de 85 milliards de dollars.

«J’ai vu que c’était une très bonne entreprise, un excellent modèle commercial, de grands talents et ainsi de suite», a déclaré Masa Son à propos d’Airbnb. « Je pensais que le prix était un peu trop cher. Nous discutions d’investir, mais je n’ai pas été assez intelligent pour accepter le prix qu’ils avaient il y a quelques années. »

Masa Son a déclaré que la plupart des investissements manqués s’étaient produits en raison du prix à payer pour un investissement. Il a également déclaré que même si le Vision Fund a tendance à investir dans des sociétés à forte croissance et perdantes, il recherche toujours un résultat positif à long terme.

« Vous devez donc avoir une vision assez longue … et vous devez imaginer et ainsi de suite », a déclaré Masa Son. « Parfois, vous pouvez imaginer que le résultat serait un mauvais résultat, comme nous l’avons expérimenté, mais parfois vous devez être assez courageux pour imaginer, vous savez, plus du côté positif. »