Plus de gouvernement, plus d’abus de pouvoir – Shaw Local

Les Illinoisiens méritent un gouvernement local efficient, efficace et respectueux des contribuables. Cependant, cela n’est pas possible tant que l’Illinois continue d’avoir une structure nationale de 45 types de gouvernement local, représentant près de 9 000 unités. Les contribuables ont besoin d’élus capables de régler ce grave problème, mais où sont-ils? Des centaines de candidats ont participé aux élections de novembre, aucun n’a fait de la consolidation ou de l’élimination du gouvernement un enjeu de campagne. Si l’Illinois doit devenir un État compétitif et viable comme le Texas, le coût et la taille de la surabondance gouvernementale de l’Illinois ne peuvent plus être négligés.

Il existe trois types de gouvernements au Texas : les comtés, les municipalités et les districts spéciaux.

Les 45 types de gouvernement dans l’Illinois, un État qui compte 16 312 853 habitants de moins que le Texas, sont les comtés, les cantons, les municipalités, l’autorité aéroportuaire, les districts de cimetière de canton, les districts de collège communautaire, les districts de conservation, les districts de drainage, les districts électriques, l’exposition et l’autorité du centre civique , districts de protection contre les incendies, districts de prévention des inondations, districts forestiers préservés, programme d’équité en matière de propriété, districts hospitaliers, autorité de logement, agence d’action conjointe de l’eau, districts de transport en commun, districts de lutte contre les moustiques, districts d’évaluation fiscale multi-cantons, districts de musées, agence de gaz naturel, districts de parcs, districts de planification, districts portuaires, commission des bâtiments publics, districts de santé publique, districts de bibliothèques publiques, districts d’eaux publiques, districts d’escouades de sauvetage, districts de conservation des rivières, districts de routes et de ponts de canton, districts routiers, districts sanitaires, districts scolaires, sols et districts de conservation de l’eau, districts de déchets solides, récréation spéciale d districts, districts d’éclairage public, districts d’eau de surface, districts de sanatorium de tuberculose, districts de récupération d’eau, autorité de l’eau, commission de l’eau et districts de service de l’eau (source : Bureau du contrôleur de l’Illinois). Cela représente un total de 8 923 collectivités locales (source : Civic Federation).

Des couches excessives de gouvernements sont la cause d’impôts fonciers en couches, de licenciements bureaucratiques, de dépenses excessives, de corruption politique, d’abus de pouvoir et de difficultés publiques à tenir les fonctionnaires responsables.

