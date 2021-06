Plus de Giannis Antetokounmpo signifie plus de succès pour les Milwaukee Bucks, mais des minutes supplémentaires feront-elles la différence contre les Brooklyn Nets ? | Nouvelles de la NBA

Six minutes font apparemment toute la différence.

Giannis Antetokounmpo pourrait peut-être jouer plus, mais l’augmentation du temps de jeu de 36 minutes par match lors des séries éliminatoires de cette année par rapport à seulement 30 la saison dernière a changé le récit. Cela signifiait que ses Milwaukee Bucks avaient balayé le Heat du premier tour des séries éliminatoires la semaine dernière, plutôt que d’être embarrassé par la même équipe en 2019-2020 après avoir remporté un seul match dans la série des sept meilleurs au deuxième tour.

Lorsque Mike Budenholzer est devenu l’entraîneur des Bucks en 2018, il a installé un système à cinq retraits qui voyait le ballon dans les mains d’Antetokounmpo se diriger vers la jante avec une voie ouverte ou alimenter n’importe quel tireur ouvert sur le périmètre. Cela a fait de « The Greek Freak » un joueur par excellence de la ligue à deux reprises, mais après que les Bucks se soient retirés des séries éliminatoires plus tôt que prévu pour deux saisons consécutives, les rumeurs autour de la sécurité d’emploi de Budenholzer et de la capacité d’Antetokounmpo à passer au niveau supérieur ont commencé à se transformer en conversations à part entière.

Quelque chose devait clairement changer. Il ne servait à rien de chouchouter Antetokounmpo. Il a joué dans 92% des matchs de saison régulière tout au long de sa carrière – il n’est pas à l’abri des blessures mais il est assez fiable en termes de santé. Et il n’a jamais été enfoncé dans le sol, n’ayant joué qu’environ 19 000 minutes dans sa carrière – LeBron James avait joué plus de 25 000 minutes au cours de ses huit premières saisons. Alors peut-être qu’il était temps pour Budenholzer de risquer une plus grande charge de travail sur son meilleur joueur.

Lorsque Antetokounmpo n’était pas sur le terrain l’année dernière en séries éliminatoires, les Bucks étaient de -0,2 point pour 100 possessions par rapport à leurs adversaires, selon Référence de basket-ball. C’était négligeable. Pas même un point entier. Mais c’était toujours un net négatif. Et le principal problème était qu’il n’était sur le terrain que 57% du temps, ce qui signifie que 43% du temps, les Bucks étaient dominés.

















1:56



Le triple-double de Giannis Antetokounmpo a vu les Milwaukee Bucks battre le Miami Heat 120-103, scellant un balayage sans faute de la série 4-0



Cela n’a pas d’importance, surtout parce que Milwaukee a battu ses adversaires de 2,2 points pour 100 possessions quand Antetokounmpo était sur le terrain, mais il y avait une énorme différence entre jouer contre le Magic d’Orlando au premier tour – quand il avait en moyenne 30 points, 16 rebonds et six passes décisives – et le Miami dans le second.

Contre Bam Adebayo du Heat, Jimmy Butler, ainsi que Jae Crowder et l’ancien MVP des finales Andre Iguodala, Antetokounmpo n’a réussi que 21 points, 11 rebonds et cinq passes décisives la saison dernière. Il s’est blessé et a raté le dernier match et demi de la série.

Pourquoi les minutes sont-elles importantes ?

Tout en prenant beaucoup de critiques, Budenholzer a en fait augmenté les minutes d’Antetokounmpo dans cette série contre le Heat l’année dernière. Il a joué 35,7 minutes lors des trois premiers matchs avant de se blesser lors du match 4, ce qui pose la question : Budenholzer a-t-il eu raison de limiter les minutes de sa star lors des tours précédents ?

Antetokounmpo attaque sans égard pour quiconque se trouve sur le chemin, avec une moyenne de 11,3 disques par match, mais cela présente également un risque pour son propre corps. Plus il reste longtemps dehors à jeter ses longs membres, plus ils sont en danger, et il s’est foulé la cheville lors des éliminatoires de 2020 en marchant sur le pied de quelqu’un d’autre dans la peinture. Oui, c’est peut-être une blessure inhabituelle, mais c’est d’autant plus probable grâce à son style de jeu.

Au cours de cette saison régulière, les électeurs MVP voulaient clairement voir Antetokounmpo franchir une nouvelle étape avant de le laisser remporter à nouveau le prix. Il a joué en moyenne 33 minutes – le plus grand nombre sous Budenholzer – mais ses scores au box étaient en baisse dans tous les domaines.

Image:

L’entraîneur-chef des Milwaukee Bucks, Mike Budenholzer, réagit à un appel



Depuis le début des séries éliminatoires, il a joué en moyenne 36,3 minutes – encore une fois, un sommet depuis que Budenholzer a pris le relais – et bien que sa moyenne soit la plus basse depuis que Jason Kidd était aux commandes, il a cependant obtenu en moyenne le meilleur nombre de rebonds et de passes décisives de ses séries éliminatoires. carrière dans le Heat sweep.

Et il n’est pas le seul à avoir plus de temps de jeu. Seul Khris Middleton a joué en moyenne plus de 34 minutes lors des éliminatoires de l’année dernière, mais cette saison, lui et Jrue Holiday rejoignent Antetokounmpo au-dessus de ce nombre.

Augmentation et amélioration du temps de jeu

Tout cela, dans son contexte, vous amène à croire que sa production pourrait être moins liée aux six minutes supplémentaires que joue Antetokounmpo, et plus à voir avec qui d’autre joue à ses côtés.

L’an dernier, Eric Bledsoe a joué le quatrième plus grand nombre de minutes de l’équipe. En tant que vétéran de 10 ans, le garde a un solide curriculum vitae et a marqué plus de 20 points par match pendant deux années consécutives, et il était peut-être mieux connu pour sa longue envergure et son combat défensif. Il semblait une excellente option pour les Bucks au cours de ces deux saisons complètes sous Mike Budenholzer, et convenait à une attaque simple construite autour d’Antetokounmpo et à une défense qui encourage à rester avec votre propre joueur tout en combattant à travers des écrans.

Mais ce type de système ne fonctionnait pas en séries éliminatoires. Après des défaites successives et embarrassantes, l’équipe était reconnaissante de re-signer Antetokounmpo pour un supermax de cinq ans et a apporté des changements. Milwaukee a fait appel à Holiday, un meneur de jeu plus polyvalent qui possède un meilleur QI en défense, tout en ajoutant également un tireur d’élite et un ravageur sous-dimensionné à Bryn Forbes, ainsi qu’un échange contre une autre présence défensive intelligente et multi-positions dans PJ Tucker.

Image:

Le gardien des Milwaukee Bucks Bryn Forbes a fait la différence pour l’équipe avec son tir et sa ténacité



Ces joueurs ont permis à l’équipe d’être plus créative avec les systèmes défensifs. Cette année, ils ont changé d’affectation, avec et sans ballon, et ont expérimenté le retrait de leur grand homme – généralement Brook Lopez ou parfois un autre nouveau venu à Bobby Portis.

Cela a annulé les forces de Bam Adebayo, le grand homme du Miami Heat qui a causé tant de problèmes aux Bucks l’année dernière. Il n’a pas étiré le sol jusqu’à la ligne des trois points, mais a récolté en moyenne 17 points et 12 rebonds avec quatre passes décisives tout en jouant à un milieu de gamme étendu de 16 pieds du panier.

Les gros Bucks sont tombés si loin d’Adebayo cette année qu’ils pourraient agir comme une sécurité itinérante le long de la ligne de fond qu’il a sali au milieu pour rendre la vie difficile à Duncan Robinson et Tyler Herro alors qu’ils tentaient de naviguer sur le terrain et de créer un espace pour ouvrir trois -tirs à la pointe – et Jimmy Butler a eu du mal à faire son travail dans une voie bouchée. Cela dit, malgré tous les changements apportés par les Bucks cette année, la vérité est que le Heat n’était pas non plus la même équipe que la saison dernière.

Le prochain défi

Image:

Le gardien des Brooklyn Nets Kyrie Irving, au milieu, se réunit avec James Harden et Kevin Durant



Le vrai test pour Milwaukee aura lieu samedi contre les Brooklyn Nets. La nouvelle défense des Bucks n’a pas empêché leurs adversaires de marquer cette année, mais c’est ce qui arrive lorsque vous jouez au deuxième rythme le plus rapide de la ligue. La véritable mesure était leur note nette – le différentiel de points entre les points marqués et les points accordés pour 100 possessions – qui était la quatrième meilleure de la ligue cette année à +5,8.

Les Nets n’ont pas une grande identité défensive. Ils ont suffisamment de joueurs de basket-ball au QI élevé pour suggérer qu’ils pourraient être en mesure de mettre ensemble une série de bons jeux défensifs pour atteindre les finales de la NBA. Mais avoir Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving et Blake Griffin en bonne santé et marquer, tout en bénéficiant du meilleur tireur à trois points de la ligue et d’une poignée de joueurs de rôle super efficaces, signifie que la plupart des nuits, Brooklyn sera en mesure de surpasser leurs adversaires.

Les Bucks espèrent que leur nouveau système défensif est suffisamment solide pour tenir ces joueurs offensifs d’élite à distance pendant quatre des sept matchs. Mais pour rester avec eux à l’autre bout du terrain, Milwaukee pourrait avoir besoin de plus de 36 minutes de Giannis Antetokounmpo, ainsi que de Holiday et Middleton. Jusqu’où ils iront sera déterminé par jusqu’où Budenholzer est prêt à pousser ses meilleurs gars.