«  Plus de gens se sont présentés pour un nettoyage sponsorisé de la région  »: un club de football irlandais rôtit les célébrations du titre de Man City

Manchester City a remporté mardi son septième titre de première division anglaise sans même avoir à botter le ballon après que ses voisins, Manchester United, aient subi une défaite 2-1 à domicile contre Leicester City, garantissant mathématiquement que l’équipe de Pep Guardiola ne pourrait pas être rattrapée par le Premier ministre. Course au titre de la ligue.

C’est le troisième titre de champion de l’Espagnol depuis son arrivée au club en 2016 et son premier depuis son triomphe lors de la campagne 2018-19, mais à en juger par certaines des scènes quelque peu sourdes de la moitié bleue de Manchester, vous ne le saviez peut-être pas.

Le radiodiffuseur britannique Sky Sports avait ses caméras présentes pour les célébrations, mais n’a pas tout à fait capturé une atmosphère de fête écrasante quand ils ont noté qu’il y en avait « douzaines« des supporters sur place pour fêter leur victoire en championnat.

Douzaine de #MCFC les fans se sont rassemblés devant le stade Etihad hier soir pour célébrer leur titre de Premier League! 🥳🏆 pic.twitter.com/kIEW1CQJ6s – Sky Sports News (@SkySportsNews) 12 mai 2021

Et c’était la seule opportunité dont le directeur des médias sociaux effronté de la partie irlandaise avait besoin.

Nous avons eu plus de gens qui se sont présentés pour un nettoyage de la région parrainé par le club. – Bray Wanderers FC (@BrayWanderers) 12 mai 2021

« Nous avons eu plus de gens qui se sont présentés pour un nettoyage de la région parrainé par le club », lit-on dans un message du compte officiel de Bray Wanderers.

Au cours des trois heures qui se sont écoulées depuis la publication du tweet, celui-ci a été retweeté plus de mille fois et a reçu plus de 11000 likes sur la plateforme de médias sociaux.

Et leur travail effronté de troll s’est certainement bien passé.

@ Niallso91 L’agent des relations publiques de Bray a besoin d’une augmentation de salaire immédiatement 🤣🤣 LÉGENDE? – Shane Cannon (@ ShaneCannon1) 12 mai 2021

Et nous avons eu plus de gens pour une manifestation – Jay (@YTSuperNinjaUK) 12 mai 2021

Tweet de l’année 🤭🤣 – Ben (@ Bennicholson12) 12 mai 2021

« L’agent des relations publiques de Bray a besoin d’une augmentation de salaire immédiatement. Légende», a écrit un fan qui a été clairement chatouillé par la réponse du club irlandais.

Un autre, qui est apparemment un partisan de Manchester United, s’est joint à l’empilement, en disant: « Nous avons eu plus de gens pour une manifestation. «

Un troisième l’a résumé un peu plus simplement, déclarant la fouille de Bray à City comme « tweet de l’année« .

Ce n’est pas la première fois que l’équipe sociale des Wanderers envoie un tweet viral: alors que les clubs de football d’élite étaient sous le choc de l’annonce de la proposition de Super League européenne le mois dernier, Bray a sèchement annoncé qu’ils ne participeraient pas – gagnant plus de 160000 aime, retweets et réponses, démentant leur modeste suivi actuel de moins de 19000.