Plus de gens remettent en question l’affirmation de George Santos selon laquelle il aurait sauvé 2 400 animaux, selon un rapport

George Santos (Alejandra Villa Loarca/Newsday RM via Getty Images)

De plus en plus de gens se manifestent et accusent George Santos d’avoir empoché des fonds destinés aux animaux de compagnie.

Andrea Dos Santos, une technicienne vétérinaire, a déclaré qu’elle n’avait jamais reçu d’argent destiné à un refuge pour animaux de compagnie.

“C’était excuse après excuse après excuse”, a déclaré Dos Santos au New York Times.

De plus en plus de gens se demandent si George Santos a vraiment aidé à sauver 2 400 animaux ou s’il a simplement empoché l’argent collecté pour les animaux de compagnie.

Le New York Times a parlé à plusieurs personnes qui travaillaient avec Santos sur une organisation caritative appelée Friends of Pets United, qu’il prétend avoir fondée.

Des sources du Times ont déclaré qu’elles pensaient que Santos avait sauvé beaucoup moins d’animaux que les “2 400 chiens et 280 chats” qu’il revendiqué en 2020 avoir secouru. Les sources ont également déclaré qu’elles n’avaient jamais reçu d’argent des collectes de fonds organisées par Santos ou qu’elles avaient reçu un montant d’argent bien inférieur à celui qui leur avait été promis.

Andrea Dos Santos, une technicienne vétérinaire, a déclaré au Times qu’en 2017, Santos lui avait proposé de l’aider à collecter des fonds pour sa ferme dans le New Jersey. Dos Santos a déclaré qu’elle avait travaillé avec Santos pour vendre des billets pour un barbecue avec de la musique live et des boissons. Le produit de l’événement, a déclaré Dos Santos, était destiné à la construction d’un nouveau refuge pour animaux de compagnie maltraités.

Dos Santos a déclaré avoir collecté 2 165 $ (plus de 38 000 rands). Mais elle n’a jamais reçu d’argent de Santos, qui avait géré les fonds. Elle a confié au Times qu’elle avait eu du mal à contacter Santos après la collecte de fonds.

“C’était excuse après excuse après excuse”, a déclaré Dos Santos.

Regina Spadavecchia, qui dirige un refuge pour animaux de compagnie du Bronx appelé Adore-a-Bullie Paws and Clawsa déclaré au Times qu’elle avait accepté l’offre de Santos de l’aider à collecter des fonds en mars 2017. Spadavecchia a déclaré que Santos avait organisé une tombola sur Facebook pour un dîner-croisière et des billets pour Broadway, demandant des fonds pour la douzaine de chiens dont Spadavecchia s’occupait.

Spadavecchia a déclaré que Santos ne lui avait envoyé qu’environ 400 dollars (environ 7 000 rands), au lieu des milliers de dollars qu’il lui avait promis.

“Si vous faites une collecte de fonds en mon nom, et que vous prétendez que vous pouvez gagner quelques milliers de dollars, et que vous m’envoyez 400 $, alors quelque chose ne va pas”, a déclaré Spadavecchia au Times. “Soit vous vous vantez de choses que vous ne pouvez pas faire, soit vous gardez de l’argent de côté. Je ne sais pas.”

Pendant ce temps, Monica Cunha, l’une des connaissances de Santos sur Facebook, a déclaré au Times que Santos avait affirmé qu’il accueillerait des chiens dont les propriétaires ne pourraient pas s’occuper d’eux. Mais Cunha a déclaré que Santos publiait rarement sur le processus d’adoption des chiens.

Selon Le Washington PostSantos en novembre 2020 a affirmé sur son site Web de campagne qu’il “avait fondé et dirigé une organisation à but non lucratif 501 (c) (3) appelée Friends of Pets United (FOPU) de 2013 à 2018”.

UN Enquête du 19 décembre du Times a révélé que Friends of Pets United n’était pas une organisation de sauvetage d’animaux enregistrée à New York.

Le FBI en janvier aussi lancé une enquête pour savoir si Santos a pris plus de 3 000 $ (environ 53 000 rands) d’une collecte de fonds GoFundMe destinée au chien d’un vétéran militaire, par Politique.

Santos a nié avoir escroqué le vétéran, Rich Osthoff, des fonds de la page GoFundMe. Le député tweeté le 20 janvier, il pensait que les informations selon lesquelles il laisserait un chien mourir étaient “choquantes et insensées”.

“Mon travail de défense des animaux a été un travail d’amour et de travail acharné”, a écrit Santos.

Santos a admis avoir menti sur divers éléments de son passé, notamment aller à l’université, être juifEt travaillant chez Goldman Sachs et Citigroup. Santos a refusé de démissionner de son siège au Congrès malgré ces scandales, affirmant qu’il ne le faites que si les personnes qui ont voté pour lui à New York l’exigent.

Les représentants de Santos n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Insider.