Plus de gens ont besoin de regarder l’un des meilleurs films de science-fiction de 2022

Le joyau de science-fiction 2022 Vesper ne touchera probablement pas tout le monde.

Ce mystère dystopique est un livre d’images en mouvement, tournant les pages lentement pour que vous puissiez absorber chaque détail délicat et émerveillant. En d’autres termes, ne regardez pas cela si vous recherchez un blockbuster d’action insensé.

Regardez-le – sur Netflix dans le ROYAUME-UNI ou aux États-Unis maintenant, ou achetez-le sur Amazon Prime Video, et d’autres services de streaming aux États-Unis à partir du 6 février – pour être enveloppés dans un conte de fées biopunk apocalyptique. Vesper ressemble à un fantasme tiré des pages d’art de Contes de la boucle de Simon Stålenhag. D’énormes monuments bestiaux se dressent au loin d’un champ désolé, enveloppés dans une mer de brume. Une jeune fille et son copain droïde flottant en forme d’orbe récupèrent les détritus. C’est le cadre d’un conte de fées sombre, mystérieux et magnifique dans lequel la méditation plongera corps et âme.

La titulaire Vesper (Raffiella Chapman) est une botaniste de 13 ans dont la vie et les compétences sont consacrées à maintenir en vie son père paralysé. Elle rivalise pour les déchets d’autres collectionneurs en ramassant les restes d’une Terre en décomposition, où les maigres ressources sont contrôlées par les puissants habitants de la Citadelle.

Mais nous vivons à la périphérie, dans les forêts perfides et les marécages fumants d’une Terre qui s’accroche à la vie après l’effondrement de l’écosystème. Brillant biohacker, Vesper est le chef d’orchestre d’un orchestre de plantes colorées, presque magiques, dont certaines ont une faim aussi effrayante que le champignon mangeur d’humains dans Le dernier d’entre nous.

Lorsque Vesper rencontre une figure blonde, presque du Seigneur des Anneaux (Rosy McEwen), des événements se déclenchent qui l’amènent à semer une lueur d’espoir pour les autres de son âge, luttant pour trouver la lumière sur une planète en ruine.

Les réalisateurs Kristina Buožytė et Bruno Samper, qui ont également réalisé le thriller de science-fiction hypnotique Vanishing Waves en 2012, ont tissé des thèmes de beauté et de résilience dans l’espoir que Vesper nous fera croire en un avenir, malgré l’état du monde. Il leur a fallu années de la recherche pour construire l’univers, incorporation “des innovations récentes dans l’architecture organique, la bio-conception, le génie génétique et même la sexualité des plantes.”

Le résultat est une dystopie de science-fiction unique et richement réalisée avec une qualité vécue, presque Andorien dans sa nature tactile. Mais Vesper ne consiste pas seulement à créer une atmosphère. Un éleveur d’humains synthétiques (Eddie Marsan) a un intérêt sinistre pour Vesper et il y a des moments d’horreur corporelle à se tortiller.

Puis, flottant dans l’obscurité – un scintillement de chaleur, une lanterne rougeoyante portée par Vesper, suivie de son vieux drone éclaireur avec un visage souriant peint dessus. La voix paternelle réconfortante du drone résonne dans le silence d’un monde de cimetière. À l’arrière se trouve le mystérieux Camélia à l’allure elfique, renfermant des secrets qui font avancer l’histoire. Vesper développe un lien mère-fille avec Camellia, un sentiment simple qui éclaire la morosité avec une pureté et une innocence.

Curieusement, malgré la sombre nature de conte de fées de ce monde, le rêve et l’évasion sont dépeints comme destructeurs. Le plus précieux est d’affronter les obstacles, aussi durs soient-ils, que la réalité vous lance de front. Alors que la lointaine Citadelle domine sa propre mythologie, construite par le pouvoir de la narration, la réalité de son existence est sombre.

Pour quelque chose d’un peu différent de votre tarif de science-fiction à succès habituel, essayez Vesper. Il se sent petit, terreux, confiné à une poignée d’endroits, sans la grandeur pontifiante exagérée. Il est planté dans la perspective d’un enfant d’une dystopie, calme et agile. Et pourtant, l’étendue, la portée et la majesté de ce monde sont puissantes.

