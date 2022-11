Plus de gens ont besoin de regarder le meilleur documentaire absolu sur les crimes réels sur Netflix

Netflix est plein de documentaires de classe mondiale et aucun sous-genre du service n’est aussi emballé que le vrai crime.

À certains égards, Netflix est à blâmer pour la popularité dévorante du vrai crime. Les premiers documentaires de Netflix comme Making a Murderer, aux côtés de podcasts viraux comme Serial, ont permis à presque toutes les plateformes de streaming d’empiler le pont avec des dizaines d’émissions imitées.

Netflix – sans aucun doute – possède le catalogue de véritables crimes le plus profond (et le meilleur) et cela a continué à ce jour. Des succès hérités établis comme The Keepers et The Staircase sont maintenant soutenus par des classiques récents comme Keep Sweet et The Girl in the Picture.

Mais il y a une véritable série policière sur Netflix dont j’entends rarement parler, ce qui est étrange. Parce que pour mon argent, c’est le meilleur du lot.

Qui a tué le petit Gregory ? est une série en cinq parties de 2019 centrée sur le cas de Grégory Villemin, 4 ans, qui a été retrouvé assassiné dans la Vologne en France en 1984.

Ce qui suit est une histoire sordide qui s’étend sur trois décennies ridicules. Avec des querelles familiales, de multiples rebondissements et la présence inquiétante d’un appelant anonyme connu sous le nom de “The Raven”, Who Killed Little Gregory? est une histoire fascinante qui ne cesse de surprendre par son ampleur. Une partie importante de l’émission est consacrée à la résolution du mystère du meurtre lui-même mais, comme les meilleurs documentaires, elle examine des problèmes plus larges et difficiles mis au jour par ce crime brutal et horrible.

Netflix



Sans trop spoiler, Qui a tué le petit Gregory ? a le bon sens d’explorer non seulement le crime lui-même, mais la manière dont les médias français ont choisi de le couvrir, et le harcèlement incessant subi par les parents de Grégory au lendemain du meurtre. Ne vous méprenez pas, c’est beaucoup un vrai documentaire sur le crime comme beaucoup que vous avez vus dans le passé, mais il est rehaussé par la manière délicate dont il explore les limites de l’empiètement des médias et l’impact du sexisme sur les reportages.

De nombreux documentaires Netflix – en particulier des séries multi-épisodes comme The Vanishing at the Cecil Hotel – ont tendance à souffrir de ballonnements extrêmes. Ils allongeront les épisodes, répéteront les angles, descendront dans des terriers de lapin inutiles. Souvent, en tant que spectateur, je me sens manipulé. Qui a tué le petit Gregory ? ne souffre pas de ces problèmes. C’est maigre, c’est convaincant. C’est un documentaire qui mérite sa durée de cinq épisodes parce que c’est une histoire complexe avec plusieurs couches qui nécessitent le genre de rigueur intellectuelle que les producteurs appliquent.

Et qui a tué le petit Gregory ? applique efficacement la rigueur. Il s’agit d’une production française explorant ce qui est – tout comme l’affaire JonBenét Ramsey aux États-Unis – clairement un crime extrêmement chargé et longuement discuté en France. L’émission sert d’introduction de base à cette affaire, mais se dirige également dans des directions que vous ne voyez pas normalement dans le vrai genre de crime. Il parvient à exprimer la brutalité du crime central sans recourir à l’hyperbole ni se sentir exploiteur.

Si vous n’avez pas encore regardé, vous devriez absolument le faire. Le vrai crime est peut-être le genre documentaire le plus sursaturé, pas seulement sur Netflix mais sur tous les services de streaming partout, mais Who Killed Little Gregory ? est fantastique. Si ce n’est pas le meilleur exemple de vrai crime sur Netflix, j’ai du mal à penser à son égal. Regarde ça. AU PLUS VITE.

